Ya llegó diciembre y sus posadas

Cuando la tormenta de frío nos acorrala tenemos una única opción. Resguardarnos del frío, beber un buen café y dejar que el mundo gire.

En momentos como los actuales tenemos que afrontar las cosas como vienen, las quejas y suposiciones nos dejan más vacíos que las criticas llenas de nada y con todo menos propuestas.

Los invito a generar una queja constructiva con la cual podamos salir del hoyo en el que creemos estar, ya si estamos y no hacemos nada tengan la certeza de que el dolor lo compartiremos todos.

Estamos caminando por la vida sin que a nadie le importe cuál es el camino correcto y la verdad ese es un severo error. Toda vez que el único resultado positivo que tendremos es si, solo si caminamos juntos hacia el mismo rumbo.

En días pasados tuvimos 300 manifestaciones de todos, que si los campesinos, ganaderos, y demás personajes de la vida pública, privada y política del país, sin embargo, lo único que escuchamos era “demandamos” oiga pues genere algo. O apoco no perdió por estar “plantado” en un espacio equivocado, reclamándole a la persona equivoca.

Sabían que los 500 diputados son empleados de los más de 125 millones de mexicanos, son NUESTROS representantes. Debieron buscar a su diputado federal por su distrito.

Hasta para “quejarse” y reclamar hay que saber dónde, con quien y cuando.

Si perdemos, perdemos todos y si ganamos, ganamos todos.

Hablando de manifestaciones, el día 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y pues todo muy bien con 2 contingentes dijo mi amaaa a todas margaritas, adelitas, juanitas y sutanitas. Pero ya saben siempre hay un “prietito” en el arroz o mejor dicho “unas verdes” en el arroz. Cabe señalar que en alguna manifestación hace meses manifesté en nuestra “simpática” columna que aquella forma no había sido la correcta, sin embargo, nos habíamos enterado de cifras de delitos cometidos en contra de mujeres, sin embargo, en esta ocasión, como dicen en el rancho:

Ya ni la “chin…”

Las formas y el fondo estaban más vacíos que las bolsas de papitas.

Las manifestantes que “reventaron” tan importante día pues lo hicieron simplemente porque las cosas no les gustan, no les agradan o porque simple y llanamente no creen vivir en una sociedad que merezca RESPETO. Pero bueno es a título personal, considero que quienes participan en este tipo de manifestaciones deben replantearse y reorientar a quienes invitan. El fin de ellas es legítimamente correcto y necesario.

Hagamos valer el sabio lema ¡todos los derechos, todas las personas!

Pero para todo derecho, siempre invariablemente existe el cumplimiento de una obligación.

Agregando a las “manifestaciones” estas en redes sociales y alguno que otro “publicado” ejercicio de libertad de expresión en todas sus aristas, debo agregar que para hablar sobre un tema necesariamente debes tener un dominio mínimo de las circunstancias o temas a tratar en tu opinión y pues en los siguientes renglones les hare saber mi opinión en el tan polémico aumento al recibo del agua y me arranco porque tengo que ver si “ya llegó”.

En días pasados se aprobó por parte de los entes gubernamentales exceptuando los alcaldes de 3 municipios, porque al 4 pues la verdad no sé si enfermo, estuvo fuera de la ciudad, salió a gestionar algo o que se yo, el punto es que solo estuvieron 3 alcaldes (al menos eso sale en la imagen publicitada”) en esa “junta” se aprobó un aumento del 85% del precio al metro cúbico de agua, que pasó de los casi 9 pesos a casi 14 pesos por metro cúbico y aquí me arranco con el análisis, que no es apoyando el supuesto, por apoyarlo, sino en razón de la lógica de lo “vital” que es el líquido llamado agua, que se compone por hidrogeno y oxígeno, este último que es generado obviamente por ÁRBOLES, mismos que se dan cuenta que no tenemos y a muchos NO les gustan e inclusive los queman ¿Si recuerdan los incendios forestales, verdad? De esos que son provocados el 100% por el ser humano.

Estamos bien locos y bien pen…

Bueno el punto es que el vital líquido sufrirá un aumento, pero el análisis es el siguiente, el agua en 2007 costaba 47.5 pesos el “consumo promedio” ahora cuesta 108 el mismo consumo, que quiere decir, que el aumento ha sido 5.6 pesos por AÑO el aumento, ¿ verdad que es un golpe al bolsillo? ¿verdad que nos duele pagar tal cantidad, es un abuso?

Léase con mi sutil simpatía, si me conoces en persona sabrás que cara pondría en ese preciso momento.

Agregando eso el año que entra pasaremos a pagar alrededor de 40 pesos, más por cada recibo, algo así como 150 pesos por cada mes del servicio.

Aquí repito el agua se compone por hidrógeno y oxígeno que es producto de los ÁRBOLES. ¿Ya plantaron los 3 que son por promedio por PERSONA? En la casa de su servidor tenemos 1 pino y 5 plantas más, y sí, aún me faltan 2 árboles.

¡Total! El aumento es de 480 pesos aproximados en UN año, dejen les desmenuzo lo que ajustamos con 480 pesos en una o cinco ediciones, por algo que no es VITAL para nuestra existencia y en algo que NO nos duele. Ubican las promo de tkts, ajustamos 4 promos de un 12 de chelitas, ajustamos 2 meses de “necesario cable”, de igual forma son 4.8 meses de neflix que es vital para vivir, también ajustamos 5 recargas de celular de a 100 pesitos o pagamos el plan de 499 pesos, aunado a eso que ajustamos con 480 pesos súmenle que ajustamos 1.3 idas al cine (incluye estacionamiento, palomitas y las entradas a ver una película de 120 minutos) .

La idea es la siguiente. El precio quizá no es el que tú quieras, sino es el QUE se necesita, si tú requieres que se te cobre menos inicia buscando la manera de generar el oxígeno que se necesita para producir el agua.

Consejo recomendación: planta un árbol, los meses ideales son los que no llevan R.

Sabías que: el precio de un mes de servicio del agua para el 80% de la población es de 1.2 salarios mínimos (promedio)

¡Ánimas!