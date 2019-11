Dirigentes del PAN, PRI, PRD y MC califican como electorero y clientelar el presupuesto federal

Dirigentes locales del PAN, PRI, PRD y Movimiento, así como diputados y representantes de alcaldes de oposición ofrecieron una conferencia de prensa ■ foto: andrés sánchez

■ Llaman a conformar un frente común para “defender a Zacatecas”

■ Llaman a la Legislatura local para que realice ajustes a la baja en el monto total de recursos que se proyecta para el siguiente año

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, y ante la discusión del presupuesto del estado en próximas semanas, la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, hizo un llamado a la Legislatura local para que realice ajustes a la baja en el monto total de recursos que se proyecta para el siguiente año.

Esto, explicó, debido a que lo avalado la semana pasada por los diputados federales tiene que ver con participaciones y aportaciones, y esto se basa en la recaudación federal participable que ya en este año a lo largo del ejercicio tuvo una reducción, por lo que para 2020 se esperaría la misma tendencia por las proyecciones menores en el crecimiento del país.

Esto significa que los casi 30 mil millones de pesos que se contemplan para la entidad en el PEF 2020 de los ramos 28 y 33 son proyecciones, dijo, que se calculan partiendo de un estimado de crecimiento en la economía de 2 por ciento.

No obstante, agregó que es “un crecimiento que no vamos a tener, como no hubo en 2019. Lo que va a suceder es que se va a caer” la recaudación y durante el próximo año se va a ir reduciendo la cantidad de recursos que lleguen a la entidad.

Por ello, señaló que “la invitación al Poder Legislativo local es a que revisen las proyecciones que hacen las calificadoras internacionales”, que aseguran que sólo se crecerá un 0.5 por ciento, de forma que puedan ajustar el presupuesto a la baja y no tener que hacer recortes conforme avance 2020.

Esto lo dijo en una conferencia dada por representantes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano donde, a su vez, hicieron un llamado a todos los sectores políticos y sociales a conformar un frente común para “defender a Zacatecas”, según expuso la dirigente panista Noemí Luna Ayala.

Sobre sus objetivos, el diputado federal, José Isabel Trejo, señaló que debe servir de cara a los procesos electorales para hacer frente a los ataques hacia la oposición por parte del Gobierno Federal.

Pese a que, sobre todo en las intervenciones del legislador y de la diputada federal panista Jacqueline Martínez, se hizo hincapié en que el proceso de aprobación del presupuesto estuvo desde el inicio fuera de la ley, aseguraron que no pueden proceder jurídicamente y se atribuyó este hecho a que la ley es “imperfecta” y no contempla sanciones.

Los dirigentes del PAN, Noemí Luna; del PRI Gustavo Uribe Góngora, del PRD Arturo Ortiz Méndez y de Movimiento Ciudadano, Felipe Álvarez, criticaron el presupuesto aprobado la semana pasada y lo calificaron como electorero, clientelar y alejado de las necesidades del país.

También hablaron los representantes de los alcaldes panistas, perredistas y priístas, quienes de igual forma descalificaron el PEF 2020, aunque señalaron que todavía confían en mejoras para los ayuntamientos en cuestión de recursos cuando se den a conocer los lineamientos y reglas de operación de algunos programas.

Asimismo, en el caso del alcalde del PRD de Villanueva, Miguel Torres, se enumeraron los acuerdos que sí se alcanzaron con los diputados federales en la reunión que sostuvieron a raíz de las protestas que protagonizaron un grupo de presidentes municipales y que esperan, también, que se materialicen.

Entre ellos, mencionó que se aumentó en mil millones de pesos el presupuesto del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) y que ahora están a la expectativa de que en las reglas de operación se sumen otros 500 municipios para que a partir de 2020 ya reciban estos recursos.

En el caso de Zacatecas, actualmente este dinero llega a la capital, a Guadalupe y a Fresnillo, pero con este cambio podrían incluirse Pinos, Loreto, Sombrerete, Valparaíso, Río Grande, Jerez, Villanueva, Tlaltenango y Calera.

Dijo también que en la Ley de Ingresos ya se incluyó una partida federal que cubre el 50 por ciento de los adeudos que los ayuntamientos del país tienen con la CFE, el IMSS y el ISSSTE, y que esperan corroborar que en el presupuesto de egresos se haya contemplado el compromiso de redactar un artículo transitorio para que estos apoyos cubran también las deudas con Conagua y el SAT en materia del Impuesto Sobre la Renta.