Presupuesto que llegará a Zacatecas durante 2020 no tendrá recortes

Diputados federales sesionaron este jueves en una sede alterna ■ FOTO: LA JORNADA

■ Habrá incrementos nominales de entre 600 y 700 millones de pesos

■ Monto que se recibirá de gasto federalizado estará ligeramente por debajo de los 30 mil mdp

■ Tomando en cuenta la inflación que se espera para el próximo año, en términos reales se calcula una reducción cercana al 1 por ciento

■ Habrá que sumar, aparte de lo ya mencionado, los recursos que se destinen al estado en programas sociales prioritarios del Gobierno Federal, coinciden Novella y Bugarín

El presupuesto federal que llegará a Zacatecas durante 2020 no sufrirá recortes sino que, por el contrario, se incrementará en términos nominales entre 600 y 700 millones de pesos, al hablar en concreto de los ramos 28 y 33 que son las participaciones y las aportaciones.

El monto que se recibirá de gasto federalizado estará ligeramente por debajo de los 30 mil millones de pesos por lo que, tomando en cuenta la inflación que se espera para el próximo año, en términos reales se calcula una reducción cercana al 1 por ciento.

No obstante, a esta cantidad se le agregarán casi otros 540 millones de pesos que han sido destinados a proyectos específicos de infraestructura lo que, de acuerdo con el diputado federal, Óscar Novella y al análisis realizado por los asesores de Morena en la Cámara de Diputados, implica un aumento en esta partida de 20 por ciento.

Además, el legislador indicó que también están todavía contemplados los 504 millones de pesos para el Sistema Milpillas, pero para su liberación y que se contemplen formalmente dentro del listado de proyectos tan sólo se espera que el Gobierno estatal logre la posesión legal de las tierras, por lo que el incremento en este rubro sería mayor.

Asimismo, tanto el diputado Novella como la diputada del Partido Verde, Lyndiana Bugarín, destacaron que habrá que sumar, aparte de lo ya mencionado, los recursos que se destinen en Zacatecas a los programas sociales prioritarios del Gobierno Federal.

Según el documento comparativo elaborado por Morena, el Ramo 28 de participaciones crecerá en 220.2 millones de pesos, aunque la variación real ya teniendo en cuenta la inflación será de -1.7 por ciento.

En el caso del Fondo General de Participaciones se asignaron 8 mil 54 millones de pesos que son 122.6 millones más que en 2019, mientras que el Fondo de Fomento Municipal obtendrá 28.5 millones de pesos menos que este año alcanzando la cifra de 865 millones.

En cuanto al Ramo 33 de aportaciones, que incluye los fondos destinados a seguridad, salud y educación, entre otros, aumentará en 414.7 millones de pesos, con un total de 12 mil 762 millones.

Las partidas incluidas en este ramo aumentarán sus recursos en 2020 respecto a 2019 en términos nominales y algunos de ellos también tendrán incrementos reales, ya incluyendo el cálculo inflacionario.

El FONE, que es el Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, recibirá casi 200 millones de pesos más y su reducción real será menor al 1 por ciento; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) aumentará 104 millones y también crecerá por arriba de la inflación con una variación real positiva del 0.8 por ciento.

El Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) tendrá 28 millones más que en el presente año y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) crecerá en 19 millones con un incremento real del 8.3 por ciento.

El Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun) recibirá cerca de 30 millones de pesos más, el de Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aumentará 25 millones y el relacionado con la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) incrementará 9 millones.

En este mismo documento de Morena, como resaltó el diputado Óscar Novella, hay también otras partidas que llegarán a Zacatecas en proyectos específicos y que en total sumarán 538 millones de pesos.

Entre las obras que se incluyen, dijo el legislador, están el Periférico Bicentenario en el tramo del libramiento Guadalupe-Zacatecas, la carretera Fresnillo-Valparaíso, la modernización de la carretera Fresnillo-Jerez y la de Jalpa con los límites de Aguascalientes. También está el tramo Luis Moya-Ojocaliente de la nueva autopista hacia Aguascalientes.

En el caso de la diputada Lyndiana Bugarín, el documento que mostró hace referencia tanto a participaciones y aportaciones como al desglose por rubros, es decir, por dependencias federales y el dinero que, a través de ellas, llegará a la entidad.

En estas últimas cifras hay ámbitos que tienen incrementos reales como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) que aumentará un 30 por ciento su presupuesto respecto a 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) con un incremento del 14 por ciento, en Salud se pasó de 70 a 570 millones de pesos, es decir, un crecimiento de casi el 700 por ciento, Agricultura y Desarrollo Rural con un 2.4 por ciento más, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 80 por ciento más de recurso y la Sedatu con un crecimiento del 15 por ciento.

En el lado opuesto están materias como medio ambiente y recursos naturales con una caída del 80 por ciento, el Poder Judicial con -16 por ciento, cultura que no tendrá recurso por esta vía y la Secretaría del Bienestar con una reducción del 36 por ciento.

No obstante, en cuanto a esta última instancia que es la encargada de los programas sociales prioritarios, la diputada precisó que la reducción se da en la partida que se destinaba a convenios con la Secretaría de Desarrollo Social y no propiamente con los programas sociales, pues ahí no habrá decrementos.

La diputada Lyndiana Bugarín aseguró que finalmente cumplieron con su obligación como diputados de aprobar el presupuesto, pese a “tantos inconvenientes” que se presentaron en las últimas semanas. Sí fue en una sede alterna, dijo, pero “siempre privilegiando el diálogo, escuchando a todos” y calificó de irresponsable la postura asumida por los diputados del PAN que no acudieron a la sesión.

Sostuvo que la participación y aprobación del presupuesto federal es fundamental para Zacatecas ya que es un estado que depende en su mayoría de recursos de la Federación.

“Mi postura fue acompañar el Presupuesto de Egresos de la Federación porque soy consciente de que enfrentamos una nueva realidad económica y una política social que busca atender a los más vulnerables, porque de verdad quiero ayudarle a Zacatecas”, expuso.

Consideró que “era importante” darle al Gobierno Federal este presupuesto, ya que es el primero que elabora propiamente la nueva administración.

En este sentido, concluyó que “le di un voto de confianza al Presidente de la República porque me queda claro que es su primer paquete económico, donde definitivamente es un presupuesto que buscar a tender a los más vulnerables”.