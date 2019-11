Asesinan a 5 policías municipales de Fresnillo; fueron emboscados en Calera

La zona del ataque fue acordonada y se realizó un fuerte operativo para trata de ubicar a los atacantes ■ foto: cortesía

■ Iban desarmados, no estaban en servicio porque acudieron a un curso al IFP

■ Tres fallecieron en el lugar del ataque y dos cuando recibían atención médica

■ El alcalde de El Mineral, Saúl Monreal, lamentó y condenó la agresión; dice que ya se puso en contacto con los familiares de los agentes

■ El sábado pasado fue asesinado el director de la policía de Valparaíso

Cinco policías municipales de Fresnillo fueron asesinados este miércoles por sujetos armados que los agredieron sobre la carretera federal 45, a la altura del entronque a la comunidad López Velarde, en el municipio de Calera.

Los agentes no estaban de servicio por lo que viajaban en un vehículo particular. Habían acudido a un curso de capacitación en el Instituto de Formación Profesional ubicado en Guadalupe y regresaban a El Mineral cuando fueron emboscados por los atacantes.

Tres de las víctimas, de acuerdo con lo que se informó en un comunicado enviado por la Vocería de Seguridad del Estado, murieron en el lugar y dos más fallecieron en el hospital donde fueron trasladados para recibir atención médica.

En el boletín, se señaló que “el Grupo de Coordinación Local (GCL) encabezado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna condena la cobarde agresión” y se informa que desde que ocurrió el hecho se implementó un operativo de seguridad en la zona para tratar de ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se haya tenido información sobre su paradero e identidades.

Por ello, el comunicado señala que “autoridades municipales, estatales y federales se movilizaron de inmediato y en estos momentos mantienen un operativo de seguridad; por su parte el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) trabaja para reunir elementos que formarán parte de una carpeta de investigación que permita esclarecer los hechos”.

Esta agresión en la que cinco policías municipales perdieron la vida es el segundo ataque mortal en contra de integrantes de corporaciones municipales en menos de una semana, ya que el sábado se perpetró una agresión en contra del director de la policía de Valparaíso en la que el agente también fue asesinado.

Por su parte, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, lamentó y condenó la agresión, además de que sostuvo que ya se puso en contacto con los familiares de los cinco policías asesinados.

Aseguró que existe un seguro y una caja de ahorro dentro de la corporación para apoyar económicamente a las familias de las víctimas; “estamos respaldando y manifestándoles el apoyo, no están solos”, puntualizó.

Indicó que los cinco agentes acababan de acreditar sus exámenes de control de confianza, además de que al momento del ataque no tuvieron posibilidad de defenderse ya que no llevaban sus armas de cargo, puesto que no se encontraban de servicio.