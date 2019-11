Diputada de Morena gestiona pavimentación de calle de la casa de su madre, denuncia alcalde Loreto

Los trabajos provocaron la inconformidad de ejidatarios (imagen ilustrativa) ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

La diputada federal de Morena, María de Jesús García Guardado, gestionó el revestimiento y posterior pavimentación del camino que conduce a la comunidad Santa María en el municipio de Loreto porque ahí se encuentra “su casa de esparcimiento”, pero donde no habita ni un solo vecino, salvo la madre de la legisladora federal.

Así lo denunció el alcalde José Luis Figueroa Rangel, después de que este martes fueran ‘tomadas’ las instalaciones de la presidencia municipal por ejidatarios de Santa Rosa que protestaron por las afectaciones que estas obras tendrán en sus tierras.

Los trabajos, explicó Figueroa Rangel, provocarán afectaciones en terrenos de agostadero del ejido y esto ha despertado la inconformidad que se materializó con la protesta de ayer.

Agregó que los manifestantes exigieron que haya avances en la denuncia que interpusieron en el Ministerio Público en contra del esposo de la diputada y sus hijos, a quienes señalan de haber destruido el cercado del ejido poniendo en riesgo a sus animales.

El presidente municipal dijo que la protesta fue sorpresiva ya que anteriormente no se había solicitado una audiencia ni apoyo por ninguna otra vía. Dijo que, de acuerdo con los ejidatarios, decidieron ‘tomar’ el ayuntamiento por una recomendación que les hicieron en una dependencia del Gobierno estatal, como una forma de presión para ser escuchados.

La comunidad a la que conduce el camino gestionado por la diputada federal plurinominal, María de Jesús García Guardado, “no está habitada; únicamente a quien se ve estar allí es a la mamá de la diputada, pero son viviendas que visitan ocasionalmente como áreas de descanso o como casas de campo. La población que un día habitó allí ya habita en la cabecera municipal”.

Figueroa Rangel señaló que ya habló con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Zacatecas, quienes le han señalado que “ella fue y exigió y le reiteraron que esa exigencia tenía eco en el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y que recibieron la indicación vertical de hacer lo que dijera y pidiera la diputada federal”.

Incluso le informaron que la legisladora presentó un escrito en el que refería que la obra tenía el consenso de los interesados.

Pero, insistió, “los ejidatarios están diciendo lo contrario, que no van de la mano porque nunca le han solicitado eso que únicamente va a beneficiar la casa de esparcimiento de la diputada. No hay población que beneficiar, no hay una zona productiva, ni siquiera ganadería fuerte que justifique que ahí tiene que hacerse un embarque de gran cantidad de ganado para la comercialización de carne”.

Aunque el alcalde dijo no conocer el gasto que ya se está haciendo para revestir el camino, añadió que según lo que han sabido “extraoficialmente” el monto es de unos 4 millones de pesos a los que se pretende sumar recursos del presupuesto 2020 para realizar la pavimentación.

Este dinero, precisó, podría haberse destinado a “rehabilitar uno de los caminos realmente alimentadores y de zonas productivas” y enumeró una serie de ejemplos que, expuso, se le plantearon a la diputada como una necesidad para el municipio, buscando su apoyo en la gestión de presupuesto.

“Le hemos presentado un sinfín de proyectos que requerían de su voluntad para la apertura en dependencias o el seguimiento de gestión y no hemos encontrado eco”, expuso y concluyó haciendo un exhorto a la diputada federal a que deje de lado “las causas personales y particulares, los intereses mezquinos (…). Ojalá reflexione, evite este tipo de problemas que dan pena ajena y se centre un poco más en una agenda de los intereses de la población que representa”.