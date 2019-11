Homenaje a José de Jesús Sampedro

José de Jesús Sampedro. Foto de Pascual Borzelli Iglesias.

El jueves 31 de octubre la Universidad Autónoma de Zacatecas realizó un homenaje al maestro José de Jesús Sampedro “a manera de merecido reconocimiento por su amplia y destacada trayectoria académica como docente universitario, así como por sus generosas aportaciones en la organización del emblemático y reconocido Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde”. La ceremonia se llevó a cabo en el foyer del Teatro Fernando Calderón ante la presencia de autoridades universitarias y de gobierno del estado de Zacatecas, de su familia y de sus muchos amigos.

José de Jesús Sampedro -Sam-, feliz, agradeció la presencia de los ahí presentes y recordó al inicio de su discurso a dos personajes zacatecanos recién fallecidos: René Lara Ramos y Joel Luévano Guzmán, ambos universitarios también y amigos del homenajeado desde que eran todos muy jóvenes; a ellos les dedicó su discurso, que comenzó rememorando cuando ingresó a la preparatoria del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, cuando su padre lo llevó ese primer día de clases hasta la puerta de ese edificio “para asegurarse de que no me ocurriera nada extraordinario”, dijo. También hizo memoria de cómo era en aquel entonces Zacatecas “una Zacatecas casi bucólica, rutinaria de arriba abajo, reductible a unas cuantas calles que recorríamos en soledad, o que recorríamos en grupo”. Al finalizar su preparatoria, el ICAZ “transmutó, como en un acto de magia pública en la Universidad Autónoma de Zacatecas”; continuó narrando cómo en 1969 ingresó a la escuela de Economía y cómo fue que el Lic. Roberto Almanza “jefe del glorioso departamento de coordinación cultural” lo adoptó como su adjunto en aquel entonces; al poco tiempo de eso contribuyó a la fundación del taller literario José Revueltas y a la organización de los cafés literarios.

Casi en la misma época fue invitado como profesor adjunto de la materia de Literatura Universal de la escuela preparatoria, de la que se convertiría en 1971 en profesor titular: “Fui un profesor instructor en instituciones universitarias diversas, lo que a distancia me parece como algún capítulo de alguna novela de ciencia ficción. Entre 1988 y 1989 dejé la docencia y me integré al primigenio departamento editorial de la universidad, del cual me responsabilicé luego hasta jubilarme; pero mi vida en la universidad no radica sólo en la docencia ni en la burocracia. Desde comienzos de los años de 1970 fui en ella un promotor cultural, un promotor literario y un promotor de lo que ahora es el prestigioso Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, para el que demando, entre paréntesis también, una larga historia futura, independientemente de quién esté y de quién no esté en este mundo. Aludo a todo esto sólo para ampararme en el propósito de expresar que mi vida es inexplicable al margen de la universidad; de expresar que la universidad me envolvió, me refinó -inclusive- solidaria, generosa, lúdica, lúcida, insoluble, indisoluble, irrepetible”.

José de Jesús Sampedro concluyó su discurso con lo siguiente: “Recurro entonces al abracadabra de una de las palabras que hermanan a quien la oye y a quien la dice y que dice sencillamente: gracias. A mi hermana María Esther –la Polla, para los amigos- le hubiera agradado oírme decir la palabra ‘gracias’, decía que la decía yo ‘muy bonito’. Así que me permito entonces repetirla para que pueda oírla desde donde esté: gracias”.

Al discurso de Sam le siguió un largo y emotivo aplauso por parte de los asistentes, un aplauso con el que también se le reconoció todo el trabajo que ha realizado en y por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por la difusión de la literatura y las artes en Zacatecas.

Nosotros nos sumamos también al homenaje a nuestro querido amigo Sam; no es la primera vez que lo decimos, José de Jesús Sampedro es un referente en nuestro Estado que ha contribuido a la construcción de un nuevo orden cultural en Zacatecas desde hace 50 años. Medio siglo dedicado a esta honrosa actividad de promover las actividades culturales con éxito es algo que debe de reconocerse siempre. Sam cumplió años el 2 de noviembre, por eso y por todo lo anterior, muchas felicidades. En poco más de un mes se llevará a cabo el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, en el que seguramente seguiremos festejando con él, con amigos, con poesía.

