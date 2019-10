El magistrado Arturo Nahle critica fiesta privada de Saúl Monreal

El magistrado y ex procurador zacatecano, Arturo Nahle García ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Dice que el alcalde de Fresnillo viajó a España acompañado de un “gran séquito a una cumbre sobre no sé qué cosa”

En entrevista radiofónica, el magistrado y ex procurador zacatecano, Arturo Nahle García, criticó la fiesta privada del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, la cual trascendió a nivel nacional, ya que fue amenizada por el cantante reguetonero de origen colombiano Manuel Turizo y cuyo costo se estima en 2 millones de pesos.

Pero la crítica también fue por el viaje del propio alcalde España acompañado de un “gran séquito a una cumbre sobre no sé qué cosa”, lo que calificó como “craso error” pues el ex procurador consideró que pareciera que los alcaldes, incluso los de Morena, que pregonan la austeridad y el buen uso de los recursos, no hacen buen uso de éstos.

Las declaraciones de Nahle García se dan en el marco de la polémica desatada por el Fondo Minero y el papel de los senadores zacatecanos en torno a la discusión del tema. El magistrado recordó que en redes sociales “hicieron pedazos” a los senadores que no se opusieron a la desaparición del fondo, pero enfatizó que el argumento central, sobre todo el de Ricardo Monreal Ávila, “es demoledor”, pues señaló que tanto gobernadores como alcaldes dilapidaban el fondo.

En ese sentido, el ex procurador consideró que las acciones de Saúl Monreal le dieron la razón a su hermano, pues dijo al periodista Francisco Elizondo que seguramente el viaje que hizo España acompañado del “gran séquito” fue con recursos públicos.

En cuanto a los impuestos a las minas, el magistrado recordó que el Gobierno del Estado ya les aplicó impuestos ecológicos y que desde el año 2014 pagan a la Federación un gravamen especial consistente en el 7.5 por ciento de sus utilidades y que fue por el 77.5 de este impuesto especial que se conformó el Fondo Minero, del cual el 62.5 por ciento era para los municipios y el 37.7 por ciento para los estados mineros.

En 2017 dio a conocer Nahle, el impuesto representó más de 271 millones al Gobierno del Estado y más de 230 al ayuntamiento de Mazapil y otros 120 millos de pesos para el de Fresnillo, sin embargo ahora la Cuarta Transformación ha decidido centralizar el recurso y el 85 por ciento de este será para la Secretaría de Educación, el 5 por ciento para la de Economía y el 10 por ciento para obras de infraestructura.