"La retirada de los sarracenos" (moros derrotados huyendo del convento). Su autor, Juan de Valdés Leal, pintor y grabador barroco español (n. 1622) falleció un 15 de octubre de 1690.

La Gualdra 404 / Río de Palabras

Me gusta la humedad a la que huelen los teatros, el frío que se siente en el escenario en donde estás verdadera y completamente solo. Me gusta la sobriedad que se transforma de manera luminosa con el artificio; la sonoridad que se magnifica con los instrumentos y que calla cuando es necesario en alguna escena. Me gusta la solemnidad de los actos protocolarios y la irreverencia de los espectáculos de baile. Es que el teatro puede ser uno y todos los lugares, su pluralidad no tiene límites. Si pudiera viviría para siempre en un escenario, en su vacío me transformaría. En su desnudez nadie me cuestionaría si estoy feliz y de repente me pongo triste o si lloro cuando todos creen que lo que debo hacer es estar sufriendo. Quisiera vivir en el teatro, ese lugar en donde sólo puedes ser libre.

