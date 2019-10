El Gobierno Federal continúa aplicando medidas neoliberales: Julio Boltvinik

Julio Boltvinik Kalinka, investigador de El Colegio de México (Colmex) FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

“Se niega a hacer una Reforma Fiscal progresiva y prefiere crisis en las universidades”

Advierte que la economía ha decrecido, el nivel de desempleo se mantiene y la inversión cae estrepitosamente, por lo que la expectativa no es favorable

Después de un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no hay ninguna muestra de que haya un cambio de la política neoliberal. La política económica sigue siendo neoliberal y el presidente se niega a hacer una Reforma Fiscal progresiva y prefiere que haya crisis en las universidades y en el sistema de salud antes que aumentar las tasas impositivas de los más ricos”, afirmó Julio Boltvinik Kalinka, investigador de El Colegio de México (Colmex).

La Reforma Fiscal era necesaria para financiar los programas sociales, pero la intención es “castigar a la gente en lugar de conseguir los recursos de los ultramillonarios que no pagan en este país y además hay mucha opacidad en los programas sociales”, agregó.

En el ámbito social dijo que no están mejorando las cosas e incluso hay retrocesos como la eliminación de Prospera sin reemplazarlo por alguna política que cumpla con las funciones que tenía, en concreto en el rubro alimentario.

“Sólo dejó el componente educativo y cambió el nombre de Prospera a becas Benito Juárez, pero en lugar de dar becas a cada uno de los niños, están dando una beca educativa por familia, independientemente de que tenga uno o cinco hijos en la escuela. Está creando desigualdades”, puntualizó.

Se refirió a una investigación de campo que realizó una alumna del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas), en el estado de Puebla, y detectó que las familias están sacando a las niñas de las escuelas cuando tienen un niño inscrito, y luego las envían a trabajar.

Boltvinik Kalinka expuso que el Gobierno Federal le apuesta a dos programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben 3 mil 600 pesos al mes, y Sembrando Vida, en el que se otorga 5 mil pesos a cada unidad campesina que cumpla con los requisitos y se comprometa a sembrar árboles frutales, maderables, entre otros,

Sin embargo, sólo se implementa en cinco estados, todos del sureste del país, y hasta que fue a Chihuahua y los tarahumaras se quejaron, se dio cuenta de que ellos son igual o más pobres que los campesinos de Chiapas.

“Se le están olvidando muchas regiones. Hay una pobreza campesina gigantesca y sólo en cinco estados. ¿Por qué? Porque no tiene recursos suficientes, porque no quiere cobrar impuestos a los más ricos. Si va a haber una transformación, tiene que ser una transformación, no modificacioncitas chiquitas”, dijo.

Ante ese escenario, consideró que los indicadores de pobreza van a aumentar, pero el problema es que la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que es mediante la cual se calcula ese problema, no tiene datos del primer año de gobierno de López Obrador.

La encuesta más reciente, indicó Boltvinik Kalinka, es la de 2018 y ésta sólo calcula hasta el cierre de Enrique Peña Nieto y arrojó que hubo un aumento mínimo en algunas formas de pobreza respecto a la aplicada en 2016.

Durante la administración de López Obrador, dijo que la economía ha decrecido, el nivel de desempleo se mantiene y la inversión cae estrepitosamente, por lo que la expectativa no es favorable.

Será hasta el 2020 cuando se realice la nueva encuesta y sus resultados estarán listos en 2021, pero no influirán en las elecciones del 2021 porque hay un acuerdo de no dar a conocer los resultados antes del proceso electoral, medida que se ha implementado en los anteriores sexenios.

“Se esperan a darlas a conocer hasta después de las elecciones para no interferir en el resultado electoral. Entonces la expectativa es que va a aumentar la pobreza, no mucho pero va a aumentar”, puntualizó.

Sobre el discurso del presidente en torno a no implementar políticas neoliberales, el especialista cuestionó: “todavía no entiendo qué es el neoliberalismo para López Obrador. Obviamente no es una política económica, tampoco es la libertad absoluta de los Tratados de Libre Comercio y que se dejen entrar todos los productos extranjeros sin impuestos. O sea, todos los principios del neoliberalismo los sigue aplicando”.

Boltvinik Kalinka añadió que, en el ámbito social, también se implementa una política mixta, pues “los neoliberales piensan que todos los programas deben ser focalizados en los pobres extremos, y aunque Andrés Manuel tiene el mérito de asignar apoyos a todos los adultos mayores, sigue con ese tipo de medidas en otros aspectos”.