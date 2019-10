Pide gobernador conformar un frente común para mejorar presupuesto 2020

Tello con Alfonso Ramírez y Jorge Miranda ■ foto: la jornada zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO. El gobernador Alejandro Tello pidió a los legisladores federales conformar un frente común para, juntos, mejorar el Presupuesto de Egresos 2020 para Zacatecas, ya que, de no haber mejoras a lo previsto para el próximo año, la entidad tendrá una reducción de por lo menos 20 por ciento, con relación a 2019, se informó en un comunicado.

Un porcentaje que, dijo, se traduciría en más de mil 500 millones de pesos menos para Zacatecas, lo cual no sólo impactará en el Ejecutivo, sino en todos los poderes y organismos autónomos.

Este miércoles, el mandatario encabezó en la Ciudad de México una reunión con diputados federales, senadores, alcaldes, representantes de otros poderes y presidentes de organismos empresariales, para invitarlos a cerrar filas en favor de Zacatecas, de cara a la aprobación, en Cámaras, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Ante 15 de 18 diputados y senadores de todas las extracciones partidistas, el gobernador Tello destacó que los únicos que pueden apoyar a Zacatecas a mejorar su presupuesto son ellos, los legisladores federales; “estamos en sus manos”.

Reiteró su disposición a cerrar filas en estos momentos tan complejos de México, ante una nueva política económica implementada por el Gobierno Federal, donde los recursos ya no pasan por los estados, ni los municipios.

Consideró que Zacatecas tiene las condiciones necesarias para solicitar un mejor trato presupuestal, toda vez que su administración ha hecho la tarea al poner en orden las finanzas públicas mediante políticas de austeridad, cero contratación de nueva deuda y reducción por el orden de los 700 millones de pesos de la ya existente.

Pese a los esfuerzos que su administración ha hecho, debido al complejo panorama económico nacional, no hay recursos, no hay obra, no hay servicios del Gobierno, y sí una presión muy grande por parte de la ciudadanía y la iniciativa privada.

“Es momento de hacer un alto, entender la situación que tenemos y trabajar parejo; hagamos todo lo posible, peleemos por nuestra tierra”, enfatizó el mandatario ante los legisladores, y en particular del Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar.

Asimismo, el Gobernador Tello recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los gobernadores del país, apoyarlos con un proyecto insignia en el presupuesto 2020, ante lo cual presentó para Zacatecas la propuesta de modernización del transporte de la zona metropolitana.

Al respecto, el mandatario refirió que aún no está etiquetado el proyecto en la propuesta 2020, pero tiene confianza en que se honrará el compromiso hecho con las entidades.

También, se pronunció porque se pueda lograr la transición de la nómina educativa estatal a la Federación, toda vez que Zacatecas está en condiciones de solicitarlo, porque está ordenada, no hay aviadores y perfectamente puede pasar por una auditoría.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, precisó que, de recibir Zacatecas el año entrante mil 500 millones de pesos menos, los recortes se traducirían en 220 millones de pesos menos en participaciones, 417 millones menos en aportaciones federales y 900 millones de pesos menos en convenios y asignaciones.

Situación por la cual, Zacatecas se convertiría en un estado pagador de nómina, puesto que los ingresos locales sólo ascienden al 8 por ciento de los ingresos federales transferidos.

Lo anterior, no obstante que la entidad se ha atrevido a buscar soluciones, entre ellos, la lucha que dio el gobierno de Alejandro Tello por el Impuesto de Remediación Ambiental.

A la reunión asistieron los diputados federales: José Isabel Trejo, María de Jesús García Guardado, Samuel Herrera Chávez, Mirna Maldonado Tapia, Oscar Novella Macías, Jaquelín Martínez Juárez, Carlos Pavón Campos, Alfredo Femat Banuelos, Lyndiana Bugarín Cortés, Carlos Puente Salas, Frida Alejandra Esparza Márquez y Martha Angélica Zamudio.

Asimismo, los senadores José Narro Céspedes y Claudia Anaya Mota. Los alcaldes, José Luis Figueroa de Loreto, Ulises Mejía Haro de Zacatecas, Eleuterio Ramos de Valparaíso, Reynaldo Delgadillo Moreno de Calera y Sabino Dorado de Enrique Estrada.

De las Cámaras empresariales, asistieron los presidentes de la CMIC, Jorge Eduardo Hiriart; Carlos de la Torre, de la Canirac; Alejandro Valadez de Canacintra, y Pedro Lara de Canadevi.

Además del magistrado presidente del Poder Judicial, Armando Ávalos Arellano, y el fiscal general de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco.