Zacatecas, ausente en los Juegos Parapanamericanos edición 2019

A diferencia de la participación que tuvo Zacatecas en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 a donde asistieron 7 competidores locales, en los Juegos Parapanamericanos llevados a cabo en la misma ciudad, del 23 de agosto al primero de septiembre, no se contó con ninguna participación de algún atleta zacatecano debido a que aún no se cuenta con el talento suficiente para participar en justas internacionales, refirió Adolfo Márquez Vera, director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez).

De acuerdo con el funcionario, solamente Kenya Lozano, quien es la número uno del mundo en lanzamiento de jabalina y la segunda del mundo en disco, es la deportista mejor posicionada, sin embargo, no podía asistir a esta justa porque no cumple con la edad aún, además de que no hubo competencias en sus disciplinas.

Márquez Vera informó que además de Lozano sí hay más atletas de deportes adaptados pero son en otras modalidades, sin embargo, solamente llegan hasta competición nacional, sobre todo los de la disciplina de Goalball, aunque por el momento no clasifican ellos.

El Incufidez, según el funcionario, da seguimiento a estos deportistas, incluso adelantó que el gobernador tiene un proyecto para hacer una unidad deportiva precisamente para estos deportistas que tendrá área de lanzamientos y de goalball, que estará ubicada atrás de la unidad deportiva Benito Juárez, espacio que fue seleccionado por los deportistas mismo porque el acceso es más fácil para ellos.

Vera destacó que las especialidades de los demás atletas son en goalball, lanzamiento de bala y atletismo, aunque son un gremio pequeño el Incufidez los acompaña con el equipo multidiscplinario al igual que los convencionales, y a pesar de la participación es poca, hay expectativas de que en el futuro se detecte un buen talento que logre llegar a las instancias a las que ha llegado Kenya Lozano quien fuera Premio Estatal del Deporte en 2017.

Sin embargo, el encargado del deporte reconoció que aún no se cuenta con ese talento, además porque son pocos las personas con discapacidad en el estado que quieran destacar en el deporte adaptado, por lo que las posibilidades son más reducidas, pero todo dependerá de que se detecte un talento para darle seguimiento.

Zacatecas, el estado con más personas con alguna discapacidad

Resulta interesante y contrastante la poca actividad deportiva de las personas con alguna discapacidad en Zacatecas cuando de acuerdo al último resultado de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2018, en porcentaje con respecto a su población Zacatecas es el estado de la República con más personas con alguna capacidad con 9.6 por ciento del total, lo que significa que una de cada 10 personas en el estado cuenta con una discapacidad.

Zacatecas pasó de ocupar el tercer lugar al primero tan sólo en los últimos cuatro años, algo que resulta preocupante, puesto que si bien en los resultados de la Enadid de 2014 en el indicador de Porcentaje de viviendas particulares habitadas con presencia de personas con discapacidad en Zacatecas arrojaba que 20 por ciento de las viviendas reportaban tener al menos a una persona con alguna discapacidad, ahora el porcentaje asciende a 22.1 por ciento.

Según las estimaciones puntuales, el total de población zacatecana que cuenta con alguna discapacidad son 154 mil 791, de los cuales 71 mil 606 son hombres y 83 mil 185 son mujeres. Sin embargo, existe otra cantidad considerable que arroja el indicador de personas que tienen alguna limitación que asciende a 365 mil 792 zacatecanos, 171 mil 459 son hombres y 185 mil 333 mujeres.

Ante tales cifras resulta relevante el tema de la poca práctica deportiva siendo que es el estado número uno en el país, sin embargo, como comentó Márquez Vera, el gremio deportista es aún pequeño y hasta el momento sólo la número de uno en jabalina y la segunda del mundo en lanzamiento de bala, Kenya González es la más destacada, por lo que resta saber de si ese número elevado de personas con alguna discapacidad practican deporte en municipios o comunidades para darle seguimiento a su desarrollo deportivo.