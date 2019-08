Gobierno Federal enviará 46 millones de pesos a Zacatecas para enfrentar estragos por sequía

El gobernador Alejandro Tello, en compañía de funcionarios estatales y federales durante la inauguración de la expo “Agroalimentaria 2019” ■ foto: andrés sánchez

■ La entidad junto con otras 16 padece la escasez de lluvias; se destinarán en total 128 mdp

■ “Seguimos avanzando en tecnificación y nuevas superficies de riego para depender cada vez menos lo que el clima nos depare”: Alejandro Tello

Debido al estrés hídrico por el que atraviesa Zacatecas junto a otros 16 estados de la República por la escasez de lluvia que afecta a los productores, Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura del Gobierno Federal, anunció que para enfrentar esta crisis el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha designado 128 millones de pesos, de los cuales 46 de ellos son para para Zacatecas.

Así lo dio a conocer el funcionario durante la inauguración de la expo “Agroalimentaria 2019” que por segundo año consecutivo se realiza las instalaciones del Palacio de Convenciones, donde permanecerá hasta el próximo 24 de agosto.

En el evento, García Winder expuso que la prioridad de Secretaría de Agricultura es atender a todos los productores de México sin distingo de colores o de ideologías, pues la política pública de la dependencia está focalizada en alcanzar un crecimiento sustentable de la productividad agrícola pero de manera incluyente, atendiendo a todos los mexicanos.

Se están atravesando crisis coyunturales, dijo, como la sequía, pero más que eso, se debe estar preparado para enfrentar el cambio climático, por lo que la prioridad también es trabajar en cambiar las formas en que se hacen las cosas y sobre todo unir esfuerzos para buscar soluciones a largo plazo.

La agricultura, dijo, es el sector que más ha crecido en 2019, y su característica es que crece más cuando hay crisis, por eso, señaló que una de las metas de la dependencia es que ésta tenga una tasa de crecimiento en la productividad de 2.10 por ciento anuales, y así, dijo, se podría transitar a una agricultura nueva.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció que los productores zacatecanos “no la están pasando bien” debido a la escasez de lluvia que no se ha presentado de la manera en que se quisiera y que quizá no haya declaratoria de emergencia que realmente mitigue a fondo la situación, sin embargo, aseguró que su gobierno no dejará de trabajar para paliar la situación.

“Estamos dando un apoyo decidido a las actividades agrícolas, además de aplicar estrategias a toda nuestra producción. Seguimos avanzando en tecnificación y nuevas superficies de riego para depender cada vez menos lo que el clima nos depare”, dijo el mandatario estatal.

Y a pesar del estrés hídrico que vive Zacatecas, señaló Tello, aún se cuenta con volúmenes sobresalientes de producción, pero conforme pase el tiempo, crece la urgencia de la lluvia. Por lo que se debe continuar estimulando cada uno de los eslabones de la cadena que hacen posible que todo lo que se da en el campo llegue hasta nuestra mesa.

Con respecto a la expo “Agroalimentaria 2019”, la cual es iniciativa del gobierno de Zacatecas, el mandatario detalló que para esta edición se han ampliado las metas con el fin de propiciar que más productores se beneficien de la oportunidad que este foro les ofrece.

La derrama económica que dejó la edición de 2018 fue 62 millones de pesos, por lo que este año, dijo Tello Cristerna, se espera superar ampliamente dicha cifra. Este año Italia y Sinaloa son el país y el estado invitado de honor, pero también se cuenta con la presencia de países como Perú, Israel, Paraguay, Estados Unidos, China y Ecuador.

Tello destacó que Zacatecas hace importantes contribuciones a la economía agroalimentaria del país, pues 32 de los productos locales se encuentran entre los cinco primeros lugares, como es en ajo, chile seco y frijol, por mencionar algunos, aunque también se produce mucho chabacano, lechuga, semillas de girasol y tomate verde, además de ser productor de miel, mezcal y cerveza artesanal.

Durante 3 días se darán cita más de 8 mil congresistas y 250 expositores quienes participarán en 650 encuentros de negocios y en los 150 módulos de comercialización a lo largo de 16 mil metros cuadrados de exhibición.