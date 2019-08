Spauaz no defenderá a responsables de participar en la “Estafa Maestra”

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz ■ FOTO: FACEBOOK

El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) no brindará algún apoyo ni defenderá a quienes resulten responsables de participar en “La Estafa Maestra”, ello en caso que la investigación de esa red de corrupción continúe y se extienda hacia las instituciones de educación superior involucradas, informó el secretario general Pedro Martínez Arteaga.

A propósito de que este martes fue vinculada a proceso Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, precisamente por ese esquema de triangulación de recursos, el dirigente sindical opinó que “se debe de llegar al fondo del asunto porque no pueden ser las universidades centros de hacer pillerías y esos delitos”.

Comentó que hubo universidades en las que ingresaron cantidades importantes de dinero como producto de los convenios de “La Estafa Maestra”, pero fue porque hubo personas concretas que se prestaron para ello.

Por lo tanto, manifestó la necesidad de que la investigación llegue a sus últimas consecuencias y que trastoque a los operadores al interior de la Universidad, pero no a sus actividades sustantivas que son la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación.

Martínez Arteaga informó que en la UAZ fueron seis personas las involucradas en dichos convenios, “pero yo no tengo más información ni me compete demandarlos, porque ello corresponde al Rector y al Consejo Universitario, pero qué bueno que se esté investigando. No puede seguir pasando eso en las universidades. Eso no es la autonomía, que te encubras para cometer delitos”.

Incluso dijo que los involucrados deberían estar en “stand by”, mientras se realiza la investigación, y en caso de resultar inocentes, se les reintegra y se les paga el salario retenido, pero si resulta culpable, no hay motivo para que siga gozando de salarios y prestaciones.

Al igual que el sindicato no puede defender a docentes que acosan a alumnas, señaló que tampoco lo puede hacer en estos casos en los que se presenta un acto delictivo que implica un proceso penal.

Martínez Arteaga indicó que en el Spauaz “nosotros nos enfocamos en lo laboral, pero en otro tipo de delitos nosotros no podemos defender. Nosotros nos eximiríamos de defender a cualquiera de ellos que haya hecho un delito de otra naturaleza. A nosotros nos compete es lo eminentemente laboral”.

Reiteró que en la UAZ hay seis personas que se involucraron en “La Estafa Maestra”, y en caso que la investigación continúe y resulten responsables, el sindicato “no metería ni un dedo para apoyarlos, porque son delincuentes de otra rama que es el derecho penal”.