Carta de don Roberto de la Rosa

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos,

Presente.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted esperando que el presente llegue a sus manos, ya que de diferentes maneras hemos querido tener contacto con usted y no lo hemos logrado. Nos urge que ya nuestra voz sea escuchada y se dé cuenta que estamos en contra de la minería a cielo aberto, ya que la minera Frisco Tayahua u Ocampo Minning S. A. de C. V., pretende abrir su mina, que hasta ahora ha sido subterránea, a cielo abierto, en Salaverna, Mazapil, Zacatecas, con el proyecto Calcosita que le concedió la administración de Peña Nieto, sin tomarnos en cuenta; en contra de nuestra voluntad. Son muy graves los daños que se ocasionan ya que, el agua que no agotan, la envenenan; y nuestras comunidades, incluyendo la cabecera municipal, se verían gravemente afectadas por dicho proyecto.

Nuestra cuenca ha tenido condiciones de vida durante millones de años; sin embargo, en los últimos diez años se está convirtiendo en un lugar inhabitable por que la minería se ha convertido en un monstruo de depredación, despojo y exterminador de todo: flora, fauna, agricultura, ganadería, etcétera, afectando la salud de todos los que habitamos en estos lugares, así como las condiciones de vida de las futuras generaciones.

Señor presidente: usted es el responsable de la salud y la seguridad de los mexicanos, y tenemos derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente sano; por tal motivo, ¡no más minas a cielo abierto!

Con fundamento en el artículo 8° de nuestra Carta Magna.

Agradecemos la atención a la pesente, aprovechando para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Salaverna, Mazapil, Zacatecas, 11 de agosto de 2019

C. Roberto de la Rosa Dávila

Delegado Muncipal