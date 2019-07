Morena y PRD denuncian intromisión del gobierno y obispo para evitar discusión sobre matrimonios igualitarios

El diputado Juan Mendoza Maldonado (sentado), en el salón de plenos ■ foto: andrés sánchez

■ Diputados de estos grupos dicen que pedirán un periodo extraordinario de sesiones

Diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron la intromisión del Gobierno del Estado y de la Diócesis de Zacatecas para evitar la discusión de la iniciativa de ley sobre Matrimonios Igualitarios en el Periodo Ordinario concluido este domingo, por lo que solicitarán un Periodo Extraordinario de Sesiones.

Juan Mendoza Maldonado afirmó que “Zacatecas vive una etapa de intolerancia muy profunda y seguimos siendo una sociedad con rasgos evidentes de intolerancia, de fundamentalismo y de actitudes fanáticas extremistas”.

Desde el momento en que se empezó a deliberar, en el ámbito legislativo, el tema de los matrimonios igualitarios, la ex diputada, Iris Aguirre, envió mensajes vía celular a la actual legisladora Mónica Borrego, en los que le decía que si aprobaba los matrimonios igualitarios, transgrediría la ley de dios, y que “la gente se está organizando y sobre aviso no hay engaño”.

Comentó que ese hostigamiento también lo hubo en su contra, pues recibió más de 700 mensaje y más de 399 llamadas, además de acoso en redes sociales y correo electrónico, para que desistiera en su apoyo a la iniciativa de ley.

Mendoza Maldonado cuestionó el involucramiento “de un jerarca eclesiástico”, por “desatar a sus feligreses o incitarles el púlpito para que una norma jurídica se detenga”, así como la intervención de la esposa del gobernador, Alejandro Tello Crosterna, quien, “cargada de atavismos y prejuicios, detuvo y frenó la aprobación de una reforma legislativa”.

Ante esa situación, lamentó haber participado en un colectivo dictaminador que a final de cuentas no quiso resolver nada: “la diputada Perla, la diputada Carolina, el diputado Adolfo Zamarripa y el diputado Edgar, no quisieron ni siquiera dictaminar la iniciativa al interior de la comisión”.

“Me da vergüenza haber participado en ese colectivo dictaminador que no hizo nada, que no aprobó nada, que no definió nada y sí obstaculizaron, hasta donde pudieron, recogiendo indicaciones de no sé dónde. Fueron siete horas reunidos, donde callados y arrinconados a lo único que se dedicaron estos cuatro diputados fue a recibir llamadas”, dijo.

Reiteró que se hará un llamado a los demás legisladores para que se convoque a un periodo extraordinario, porque el dictamen ya existe y solamente no quisieron examinarlo y discutirlo.

Por su parte, la diputada Mónica Borrego denunció que los integrantes de las comisiones unidas “nos tuvieron encerrados sin trabajar, esperando la gente que estaba a favor y en contra del dictamen de los matrimonios igualitarios”.

“La ciudadanía no se merece que los diputados estén haciendo acciones dilatorias para que esto se alargue. Nosotros como legisladores lo único que debemos hacer es dictaminar en apego a la legalidad”, agregó.