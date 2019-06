Presentan propuestas para elaborar políticas públicas dirigidas a la población de cero a 17 años

Aspecto del Foro Estatal de Derechos Humanos de Niñas Niños y Adolescentes en la Construcción del Desarrollo ■ foto: andrés sánchez

■ Realizan Foro Estatal de Derechos Humanos de Niñas Niños y Adolescentes

Ayer se realizó el Foro Estatal de Derechos Humanos de Niñas Niños y Adolescentes en la Construcción del Desarrollo, en el que más de 120 menores de edad de entre 6 a 17 años, padres de familia, cuidadores, y representantes de instituciones garantes de derechos participaron con propuestas para la elaboración de políticas públicas dirigidas a la población de cero a 17 años, que se incluirán en el Programa Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes.

Alejandro Villa Ceballos, en representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes que encabeza Ricardo Antonio Bucio Mújica, remarcó la importancia de la participación de la niñez y la adolescencia en los foros que durante este junio realiza el Gobierno de México a través del SIPINNA porque representan “un espacio de posibilidad que no había existido en otras administraciones y que no había existido en México específicamente”.

Explicó que la Ley General de Niños Niñas y Adolescentes sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño precisa que este grupo etario debe participar, algo que no sólo implica que expresen libremente sus pensamientos, sentimientos, necesidades y puntos de vista sino que sus aportaciones deben ser interpretadas y tomadas en cuenta para “involucrados democráticamente” no sólo en las acciones que emprendan los gobiernos sino en los ámbitos familiares, educativos, los medios de comunicación y los organismos gubernamentales y no gubernamentales.

El ejercicio hará posible incorporar la responsabilidad y compromiso con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y atender prioritariamente los temas esenciales que les afectan para construir una propuesta integral y de largo plazo, dijo.

Expuso la dinámica, señalando que tanto los niños, niñas y adolescentes como las autoridades participantes identificarán las situaciones por las que atraviesan cotidianamente en las distintas esferas que impactan su vida para buscar convertirlas en soluciones específicas.

Lorena Lamas Arroyo, secretaria ejecutiva del SIPINNA estatal, destacó que el estado de Zacatecas fue uno de los 10 estados seleccionados en el país para realizar estos foros mediante los que se construirá el Programa Nacional de Protección de Derechos de NNA, uno de los que se integran al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“Todas y todos necesitamos construirles un mundo mejor necesitamos continuar generando políticas públicas tangibles que permitan un sano desarrollo físico, mental y emocional de los 553 mil 131 niñas, niños y adolescentes que tenemos en Zacatecas, para formar mejores seres humanos más productivos, que a su vez sean el ejemplo de sus nuevas generaciones”, dijo la funcionaria en su mensaje.

En breve entrevista posterior precisó que la invitación a participar fue “corriendo la voz” pues no se difundió de manera pública, generando no obstante buena reacción por parte de los centros educativos, pues la expectativa de participación de 60 niños niñas y adolescentes se elevó a más de 120, procedentes no sólo de la capital del estado sino de otros municipios de Zacatecas.

Informó que se sumaron secretariados ejecutivos de Villa de Cos, Jalpa, Guadalupe, Tlaltenango, Huanusco, Sombrerete, Cañitas, Loreto y Nochistlán.

Los trabajos se realizaron mediante seis mesas de trabajo para adultos divididas por grupos etarios (primera infancia, niñez y adolescencia) y coordinadas por funcionarios de la Secretaria de Salud, de Seguridad Pública, de Educación, entre otras, en la que participaron representantes de instituciones, padres de familia y cuidadores, y otras tres en que lo hicieron los menores de edad auxiliados por personal de SIPINNA nacional y becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La Coordinación de Planeación de Gobierno del Estado aportó personal especializado que fungió como relatores de las mesas a fin de convertir lo expuesto en propuestas de política pública que este 19 de junio se harán llegar al Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas Niños y Adolescentes.

Lorena Lamas Arroyo precisó que los NNA participantes no fueron previamente preparados ni recibieron alguna capacitación para participar.

“Ellos por sí mismos con los trabajos que se van a realizar, con los trabajos lúdicos, ellos mismos deben de decir cuáles son sus necesidades y sus propuestas. No queremos que ellos ya vengan con una propuesta que tal vez sea construida por parte de un adulto, aquí ellos no viene preparados, ellos van a ser espontáneos”.

En este contexto también fueron presentados, por Juan Carlos Merlín Muñoz, encargado de la vocalía ejecutiva de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) los primeros hallazgos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, realizada el organismo y en la que participaron 84 mil 998 niños, niñas y adolescentes de seis a 17 años.

Su objetivo es que los gobiernos en sus niveles y órdenes tomen en cuenta las percepciones de este grupo etario para fortalecer las políticas públicas en materia de derechos humanos e igualdad de género a su favor, dos ámbitos en que se centraron las preguntas de la citada consulta.

Al Foro Estatal de Derechos Humanos de Niñas Niños y Adolescentes en la Construcción del Desarrollo acudieron en representación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador estatal de Planeación, y por parte del secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, Armando García Neri, subsecretario de Prevención del Delito de la dependencia.