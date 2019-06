María José Pazos. Una flor en el suelo. 2017. De la exposición La materia de los sueños.

La Gualdra 389 / Río de palabras

Voy a buscar otro lado, como que ya no me hallo bien aquí. Tal vez bajo la sombra de aquel árbol o tras las trancas de ese corral. A lo mejor agarro camino y me voy más lejos, por ahí al monte, al arroyo o al pueblo. Dicen que más allá de él hay ciudades, otros mundos que vale la pena conocer. Yo no lo creo, en todos lados debe ser lo mismo. Dónde que no haya gente, dónde que no se necesite dinero, dónde que no exista este odio, estas ganas malditas de acabarnos los unos a los otros. Mejor nada más me voy allá a la sombra de ese árbol, ahí sí que puede ser un lugar seguro, siempre y cuando esté yo solo.