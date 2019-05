Cuatro sujetos disfrazados de policías atacaron a balazos a agentes de la PEP; fueron detenidos

Los detenidos vestían uniformes de policías municipales y de la Policía Estatal ■ foto: la jornada zacatecas

■ Les aseguraron dos fusiles de asalto y una camioneta con reporte de robo

■ Son cinco los cárteles que tiene presencia en el territorio zacatecano: SSP

Vestidos con uniformes de policías municipales y de la Policía Estatal, que “a simple vista parecen originales”, cuatro hombres atacaron a balazos a elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que se encontraban haciendo recorridos de vigilancia en el municipio de Calera.

El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informó que, tras el enfrentamiento, no se reportaron personas lesionadas y descartó que alguno de los cuatro detenidos pertenezca o haya formado parte de alguna institución de seguridad pública.

“No pertenecen ni han pertenecido a instituciones policiales; uno tiene orden de aprehensión por robo y lo que nosotros tenemos como información es que son de un grupo delictivo. Como ya habíamos mencionado, es recurrente que usen informes policiales o militares y vehículos clonados para cometer estos hechos delictivos”, expuso.

No obstante, en los hechos registrados la madrugada de este martes en Calera, pese a que los cuatro civiles que agredieron a los policías llevaban uniformes, no se trasladaban en una patrulla, sino en una camioneta particular que además tenía reporte de robo.

Aparte de las detenciones, los elementos de la PEP que sufrieron el ataque aseguraron el vehículo y dos armas largas de fuego, un AR-15 y un AK-47, también conocida como cuerno de chivo.

El funcionario dijo que, aunque todavía no han podido corroborar si los uniformes son clonados o no, adelantó que en el caso de los correspondientes a la corporación estatal “a simple vista parece que son originales, de la anterior administración”.

A través de un comunicado se informó que la huida de los agresores, después de advertir la presencia de los elementos policiacos, “provocó una persecución que concluyó metros adelante, cuando la unidad fue estampada contra un montículo de arena, en ese momento los tripulantes de la camioneta descienden y comienzan a disparar contra los efectivos de la PEP, quienes repelieron la agresión, sin que ningún policía o civil resultara lesionado”.

A nivel nacional, en los últimos días, se han registrado varios casos de agresiones a elementos de seguridad pública en las que varios agentes han sido asesinados por integrantes del crimen organizado y, en concreto, los ataques se le han atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Respecto a este grupo de la delincuencia organizada, el secretario señaló que “sí hay evidencias de que operan en Apulco y Nochistlán” y expuso que con éste son cinco los cárteles que tiene presencia en el territorio zacatecano.

En cuanto a las acciones realizadas por la Policía Estatal en los último dos meses, el funcionario dijo que fueron detenidas 174 personas, 148 por delitos del fuero común y 26, del fuero federal; se aseguraron 82 vehículos con reporte de robo y otros 60 relacionados con la comisión de hechos delictivos; 70 armas de fuego, 94 cargadores y mil 298 cartuchos; además de mil 99 dosis de cristal y 213 kilogramos de mariguana.