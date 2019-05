“Vamos a cumplir todos los compromisos hechos con Zacatecas”: López Obrador

AMLO al arribar a la cabecera municipal de Pinos ■ fotos: andrés sánchez

■ El Presidente de la República visitó el municipio de Pinos, donde entregó apoyos sociales

■ Hizo un llamado a la unidad, “ya que es la única forma de que México avance. La premisa “por el bien de todos, primero los pobres”

■ El gobernador Alejandro Tello pidió agilizar los trámites para que la administración federal pueda llevar a cabo la construcción de la Presa Milpillas

■ También solicitó apoyo la materializar el proyecto de la autopista a cuatro carriles que conecte Zacatecas con Aguascalientes

Abucheos y porras; pancartas a favor de la Presa Milpillas y en contra de la minera Peñasquito; exigencias de atención por parte de los ex braceros; decenas de trabajadores del Gobierno estatal, mezclados con habitantes y también funcionarios de la administración federal.

En este contexto se llevó a cabo este viernes la segunda visita a Zacatecas de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, cuyo evento oficial tuvo lugar en la cabecera municipal de Pinos, donde hizo entrega de apoyos de tres programas prioritarios: becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores y ayudas económicas para las personas con discapacidad.

“Vamos a cumplir todos los compromisos” hechos con Zacatecas, aseguró el mandatario federal, quien precisó que estos avances “ya se están viendo” con el otorgamiento de los apoyos que ya comenzó en el territorio estatal.

Los adultos mayores, dijo, están recibiendo en estos momentos la pensión de 2 mil 550 pesos, además de que la entrega se realiza de manera universal, es decir, incluyendo a los pensionados del IMSS y del ISSSTE por lo que el padrón de beneficiarios en todo el país es de 8 millones de personas, para quienes se destina un presupuesto anual de 110 mil millones de pesos.

También están obteniendo los apoyos de 2 mil 550 pesos los niños con alguna discapacidad. A nivel nacional, sostuvo, son un total de un millón de personas apoyadas con este recurso.

Asimismo, expuso que está en marcha la entrega de becas a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y también aquellos que cursan el nivel superior y agregó que se están pagando ya las becas de los jóvenes que entraron a capacitarse a alguna empresa como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En el país, puntualizó López Obrador, son ya 500 mil los jóvenes que están ya participando en las capacitaciones empresariales y confió en que este 2019 cierre con la cifra de un millón, a fin de que en 2020 se alcancen los 2 millones 300 mil.

Con estos dos últimos programas enfocados al sector juvenil de la población, el presidente apuntó que “no dejamos a los jóvenes desamparados y a expensas de que sean enganchados por la delincuencia. Si un joven no tiene posibilidad de estudiar o de trabajar, entonces sí puede caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales”.

Agilizar Milpillas y autopista

a Aguascalientes

Antes de la intervención del Presidente de la República, dio su mensaje el gobernador Alejandro Tello Cristerna quien, tras señalar que en el Gobierno del Estado están abiertos al diálogo para alcanzar consensos, le pidió agilizar los trámites para que la administración federal pueda llevar a cabo la construcción de la Presa Milpillas.

Asimismo, le solicitó apoyo la materializar el proyecto de la autopista a cuatro carriles que conecte Zacatecas con Aguascalientes, y también dijo que se necesita el respaldo de la Federación para dar mantenimiento y rehabilitar las carreteras estatales, que abarcan 4 mil 750 kilómetros, y los caminos rurales que son 4 mil 460 kilómetros.

Dijo que de este total de red estatal el 50 por ciento se encuentra en “pésimas condiciones”, por lo que propuso que una parte de los recursos del Fondo Minero pueda destinarse a programas de mantenimiento y reconstrucción vial.

Después de mencionar estas peticiones, el gobernador le agradeció al Presidente que se contemplara finalmente a Zacatecas en la primera etapa de la puesta en marcha de la Guardia Nacional; “esperamos ansiosamente su llegada y de nuestra parte cuenten con que respaldaremos con todo lo que nos corresponde” a esta nueva institución.

Como conclusión de su mensaje, Tello Cristerna señaló que en el estado “más que nunca necesitamos de respaldo federal, de nuestro presidente, no nos abandone. En Zacatecas confiamos en usted y usted cuenta con nosotros”.

Después de escuchar estos planteamientos, el Presidente López Obrador aseveró que “tomo en cuenta lo que propone el gobernador”, tanto la construcción de la Presa Milpillas y de la autopista hacia Aguascalientes como el programa de rehabilitación carretera.

Aparte de considerar las solicitudes del mandatario estatal, sostuvo que se atenderán “las demandas del pueblo” de Pinos y de Zacatecas, en general, y se comprometió a regresar a este municipio “porque no va a haber divorcio; no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres; no, esto es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Llamado a la unidad

De igual forma, al inicio de su mensaje hizo un llamado a la unidad ya que, precisó, es la única forma de que México avance. La premisa “por el bien de todos, primero los pobres” dijo que es el elemento que debe unir a todas las personas en esta Cuarta Transformación.

“El ser más humanos, más fraternos, el que no nos estemos peleando, dividiendo, por cosas que no son en realidad importantes. Nada de pleitos partidistas; ya cuando vengan las elecciones, entonces sí, cada quien con su partido. Pero ahora no”, expuso.

En este sentido, prosiguió señalando que es necesaria una reconciliación para conformar un frente único que permita combatir los problemas del país como la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

“Tenemos que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México y para sacar de la pobreza a millones de mexicanos y lo vamos a lograr, estoy seguro, no tengo ninguna duda. Tengo la firme convicción de que vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, del abandono, de la marginación”, concluyó.