Aprueba 63 Legislatura la Reforma Educativa propuesta por el Gobierno Federal

Salón de plenos de la 63 Legislatura ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Se registraron 22 votos a favor y uno en contra; la sesión se realizó este domingo

■ Reformaron y derogaron varias disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

■ Inasistencia de diputados locales a las sesiones ordinarias ha provocado que en tres meses los trabajos legislativos se hayan suspendido en tres ocasiones y no iniciaran en otras dos

Este domingo fue aprobada en Zacatecas la Reforma Educativa propuesta por el Gobierno Federal, al avalar con 22 votos a favor y uno en contra el proyecto de decreto por el que se reformaron y derogaron varias disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política del país.

Durante la discusión en lo general, para hablar a favor del proyecto intervinieron diputados de todas las fracciones parlamentarias, menos la del PAN.

Por ejemplo, el diputado José Juan Mendoza Maldonado sostuvo que “afortunadamente” la parte punitiva que se incluía en la reforma hecha en la pasada administración federal fue eliminada con este nuevo proyecto en materia educativa.

No obstante, precisó que “si no se aprende de los errores del pasado, si deben continuar seguramente estas evaluaciones y capacitaciones y no se atiende con criterios diferenciados a las regiones del país, sobre todo a las rurales y más marginadas, esta reforma también es previsible que puede ir al fracaso”.

Por su parte, la diputada Karla Valdez señaló que hasta el momento en México no han faltado planes, programas y proyectos en materia educativa, pero las estadísticas oficiales “indican que el camino todavía es largo”.

Consideró que no basta con que en las leyes y la Constitución se establezca que la educación es obligatoria, gratuita, laica, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, sino que se requiere materializar estos conceptos con apoyos, infraestructura, capacitación continua y actualización científica y tecnológica del magisterio.

En los artículos transitorios de este proyecto se establece que una vez que entren en vigor estos cambios quedará abrogada la Ley General del Servicio Profesional Docente, el contenido de las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones contrarias a este documento.

Asimismo, se señala que “hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente”.

Al aplicar este decreto, prosigue el escrito enviado a la Legislatura local, se respetarán los derechos adquiridos por el magisterio, “los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva”.

También, con este decreto, se dejarán sin efecto los actos que se hayan hecho hasta ahora para aplicar la Ley General del Servicio Profesional Dicente “que afectaron la permanencia” de los maestros en servicio.

De igual forma, se mandata a las Legislaturas estatales armonizar el marco jurídico local en materia educativa para que esté acorde a este decreto en un plazo no mayor a un año.

Diputados faltistas

La inasistencia de los diputados locales a las sesiones ordinarias 63 legislatura local ha provocado que en tres meses los trabajos legislativos se hayan suspendido en tres ocasiones y no iniciaran en otras dos.

El quórum mínimo que se requiere para poder comenzar una sesión en el pleno de la Legislatura local es de 16 diputados de los 30 que hay en la entidad; no obstante, ni el 12 de marzo ni el pasado 9 de mayo pudieron iniciar debido a que no alcanzaron esta cifra, al estar sólo 15 legisladores en el pleno. Esto, pese a que las sesiones empiezan con varias horas de retraso.

En la última ocasión que hubo falta de quórum para iniciar la sesión, el pasado jueves, la diputada presidenta de la mesa directiva, Susana Rodríguez, solicitó que se les descontara el día a quienes no habían asistido al salón de pleno.

Aparte de estas dos ocasiones en las que no pudieron ni siquiera iniciar los trabajos, desde el primero de febrero a la fecha otras tres sesiones legislativas tuvieron que suspenderse debido a que, durante el transcurso de las actividades, los diputados abandonaron el pleno rompiendo el quórum, es decir, dejando menos de 16 diputados en el desarrollo de la sesión. Esto ocurrió el 28 de febrero y el 2 y 25 de abril.

Hubo diputados que faltaron hasta en cuatro de las cinco ocasiones en las que hubo falta de quórum como es el caso de Karla Valdez, Edgar Viramontes, Adolfo Zamarripa y José María González Nava.

Mientras tanto, otros no se encontraban en tres de los cinco pases de lista y fueron Lisbeth Márquez, Perla Martínez, Pedro Martínez, Emma Lisset López Murillo, María Isabel Trujillo Meza, Luis Esparza, José Dolores Hernández Escareño, Armando Perales y Juan Mendoza Maldonado.