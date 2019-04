Por unanimidad diputados reeligen a Raúl Brito como auditor superior

Fabiola Torres, con los diputados locales ■ FOTOS: FACEBOOK Y LA JORNADA ZACATECAS

■ La ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, designada comisionada del IZAI

■ Los nombramientos generaron reacciones de rechazo entre organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales

Por unanimidad, los diputados aprobaron la reelección de Raúl Brito Berumen al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y con 24 votos de 29 designaron a la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, como nueva comisionada del Instituto de Transparencia (IZAI).

En tres sesiones consecutivas y sin discusión, los integrantes de la 63 Legislatura local realizaron estos nombramientos que de inmediato, este jueves por la tarde, generaron reacciones de rechazo entre organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales.

Durante la aprobación del dictamen en el que se enlistaban los 17 candidatos que habían cumplido los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo en el IZAI, el único diputado que intervino para hablar en contra y posteriormente emitió su voto en este sentido fue Javier Calzada Vázquez.

El legislador mencionó que el artículo 9 de la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe aprovechar las influencias u obtener alguna ventaja de la función que una persona haya desempeñado en algún puesto público. Esta prohibición, precisó, se amplía por un año.

Por ello, aseguró que Fabiola Torres Rodríguez no era elegible para el cargo debido a que terminó su función como secretaria general de Gobierno apenas el 24 de septiembre del año pasado.

Dijo que la tarde de ayer no hubo una elección sino una imposición que “daña la vigencia del Estado de Derecho” e incluso se dirigió directamente a los diputados de Morena, el Partido Encuentro Social y el del Trabajo: “les recuerdo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar”.

LOS DIPUTADOS LLEVARON A CABO TRES SESIONES CONSECUTIVAS Y SIN DISCUSIÓN

Finalmente, tras aprobarse el dictamen con 27 votos a favor y uno en contra, Fabiola Torres obtuvo el apoyo de 24 diputados de los 29 que emitieron su voto.

Respecto a esta elección, a través de redes sociales se pronunció la organización Nosotrxs. Su representante en Zacatecas escribió: “Una pregunta que, seguramente, ningún diputado se molestará en contestar: si los diecisiete aspirantes cumplen los requisitos y tienen la capacidad para el cargo, ¿cuáles fueron las razones para decidir en el sentido que lo hicieron? Es un acto de cinismo valerse de la zozobra creada por la inseguridad y que provoca la distracción de la ciudadanía para dar un golpe por la espalda al derecho a la información. Los diputados han atracado el interés público. No merecen nuestro voto”.

Después de esta designación, los diputados votaron el dictamen en el que se determinaba la elegibilidad de los tres candidatos a ser auditor superior del estado y por unanimidad de quienes estuvieron en la sesión, 28 legisladores, reeligieron a Raúl Brito Berumen al frente de esta institución. En este caso no hubo intervenciones en contra sino sólo una a favor, por parte del diputado Omar Carrera Pérez.

También este hecho provocó reacciones en este caso por parte de Coparmex Zacatecas. A través de una publicación en redes sociales, el organismo empresarial lamentó “que de espaldas a la ciudadanía, en una segunda sesión nocturna y sin debate, a diferencia de sus extensas discusiones por simples exhortos, los diputados locales eligieron al auditor superior del estado”.

La publicación prosigue señalando que “la elección con un voto unánime y ausente de discusión en un tema tan delicado, como es la designación del fiscalizador del dinero público, genera suspicacias y más cuando los legisladores de oposición han acusado en múltiples ocasiones corrupción en el pasado ejercicio gubernamental que correspondió auditar a quien reeligen como titular de la ASE”.