Material de antiguo Instituto de Investigaciones Históricas no estaba inventariado: Luis Román

Luis Román Gutiérrez, responsable del Archivo General de la UAZ ■ foto: andrés sánchez

■ Asevera que “no hay certeza de que haya o no ejemplares duplicados de los documentos que fueron desechados”

■ “Se me hace tendencioso el que quieran hacer, forzosamente, que sí se tiraron esos documentos”

Luis Román Gutiérrez, responsable del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó que esta instancia resguarda parte del acervo del antiguo Instituto de Investigaciones Históricas pero, al no existir un inventario, no hay certeza de que haya o no haya ejemplares duplicados de los documentos que fueron desechados en una recicladora de papel.

Sin embargo, manifestó que, según el coordinador de Bibliotecas, los documentos encontrados por La Jornada Zacatecas “no fue lo que se dio de baja, Lo que dio de baja fue una colección que había de periódicos locales del 70 al 79. Entonces lo que muestran ahí él dice que no se desechó por parte de la Biblioteca. Entonces no tengo la certeza ni me consta si efectivamente los tiraron de ahí. Es la versión de él y es lo primero que habría que corroborarse”.

“Se me hace tendencioso el que quieran hacer, forzosamente, que sí se tiraron esos documentos. Ustedes fueron (a la recicladora), a mí no me consta. Qué bueno (que los traigan), me da gusto y qué padre, los he visto en las imágenes, pero eso para mí no es prueba”.

“Yo no puedo dar una opinión de un hecho que a mí no me consta. Ustedes son los que están diciendo y afirmando que encontraron, que se tiró y que se vendió: ese es su punto de vista, su opinión y lo que están demostrando. Yo tengo la versión del coordinador de Bibliotecas”, dijo.

Sobre la declaración de Sergio Jiménez, de que fueron desechados por tener duplicados, Román Gutiérrez indicó que “tendría que ver primero la relación de los documentos que tenían allá para saber cuáles estaban duplicados. Nosotros tenemos documentos que trajimos hace algunos años. Los trajimos porque allá hubo una inundación. Es una finca muy antigua, los materiales son muy malos y en temporada de lluvia se trasminaba el agua. En esa ocasión se metió mucha agua y se mojaron los documentos”.

Agregó que “en esa ocasión nos íbamos a traer todos los documentos y el acervo, pero lo que alcanzamos a traer es lo que estaba en cajas, que no se mojó y estaba bien. Fue lo que trajimos en un primer momento pero impermeabilizaron y la encargada pidió que el resto se dejara ahí. Lo que nos trajimos aquí permanece y obedeció a una labor de rescate”.

Comentó también que, del acervo del historiador Cuauhtémoc Esparza Sánchez, se llevaron al Archivo General documentos relacionados al Hospital Civil, otros referentes a un fondo de minería, entre otros.

Indicó entonces que el Archivo General resguarda, de ese acervo, revistas, periódicos, calendarios y otros materiales que reunió el historiador en el Instituto de Investigaciones Históricas: “los trajimos para evitar que continuara dañándose”.

Román Gutiérrez afirmó que el antiguo Instituto de Investigaciones Históricas no contaba con colecciones completas de periódicos o revistas, sino solamente ejemplares y hojas sueltas de las que no se puede determinar a qué publicaciones correspondían.

“No sé si se pueda hablar de colecciones completas. Si hubiese un inventario, un registro de lo que había y ya no está, se podría hablar de eso. Yo no podría asegurar que no hay ejemplares repetidos. Yo supongo que sí hay ejemplares repetidos e incluso en los documentos que manejamos nosotros, que se consideran originales, encontramos muchas copias”, expresó.

Por último, informó que “ahora tenemos una Ley General de Archivos que en realidad tardó muchos años. Desde los 90 recuerdo que se hablaba de una Ley de Archivos, pero hemos padecido de este descuido de los Archivos en todas las instituciones, de los documentos que generan para el cumplimiento de sus funciones”.