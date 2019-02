“Samir nos pidió que, cuando no estuviera, le subiéramos más”

Dolor y consternación dejo entre la población de Amilcingo, Morelos, el asesinato de Samir Flores. Foto La Jornada

Amilcingo, Morelos. “Samir nos dejó dicho que cuando no estuviera le subiéramos más, que no nos espantáramos, que no nos dejáramos humillar. Él hablaba de que un día iba a faltar, porque de por sí estaba amenazado por la lucha contra la termoeléctrica, porque él no paraba. A nosotros como pueblo nos dieron donde más no duele, mataron a un hombre bueno, un gran luchador que miraba por todos”, dice doña Ofelia sentada en el patio de su casa, mientras se prepara para el sepelio de Samir Flores, luchador social, opositor a la termoeléctrica de Huexca, asesinado ayer con dos disparos en la cabeza.

Las campanas del pueblo repicaron a las 5:50 de la mañana del miércoles, minutos después de que Samir cayó al piso. Los asesinos llegaron a su casa y lo llamaron a gritos. Su mamá, doña Epifania Soberanes, salió al patio a ver de qué se trataba, le dijeron que iban a pedirle a Samir que les hiciera un spot en la radio. Samir salió y a medio patio lo balacearon. Y huyeron.

Se lo llevaron herido de muerte al hospital de Jantetelco, a donde ya no llegó con vida. De ahí al Ministerio Público de Cuautla, de donde partió el cortejo en medio del llanto popular. Una hora después la multitud lo esperaba en Amilcingo, su pueblo natal, uno de los cuatro que conforman el municipio de Temoac, creado por una lucha protagonizada por su tío Vinh Flores Laureano, quien también murió asesinado.

“Con su muerte nos quieren decir que nos callemos, pero eso no lo vamos a hacer. Si algo nos enseñó nuestro compañero es a seguir luchando, aunque quieran que tengamos miedo”, dice Samantha César, integrante también del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y, sobre las declaraciones del fiscal de Morelos que señaló que sólo había una línea de investigación que apunta a la delincuencia organizada, advierte que “eso es una forma de deslindarse desde el Estado de su responsabilidad directa en este asesinato”; y calificó de “irresponsables” las declaraciones de López Obrador “que dijo que el asesinato podía ser una especie de distracción para que no se lleve a cabo la consulta”.

“Cómo puede ser que alguien que dice que viene de las luchas sociales, minimice el asesinato de nuestro compañero y diga que fue para afectar la realización de la consulta. Estamos exigiendo que haya responsabilidad. Andrés Manuel tiene ahorita la posibilidad de detener algo peor en las comunidades. Está en sus manos”, señala Samantha César.

Hoy, desde las seis de la mañana Radio Amiltzinko no para de sonar. Le rinde un homenaje a su creador. Se escuchan audios con la voz de Samir que llama a la organización autónoma y a la lucha por el territorio. Llegan saludos de prácticamente todo Morelos, gente llorando que clama justicia. Pasan también la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador lamentando el fallecimiento y señalando que de cualquier forma se realizará la consulta sobre la termoeléctrica los próximos 23 y 24 de febrero. “Llamamos a no dejar que se instalen las casillas esos días”, convocan los locutores en la radio.

Desde la madrugada integrantes de la Brigada de Arte Comunitario de Puebla pintan murales con la imagen de Flores Soberanes. Tres señores de edad avanzada se paran frente a la pintura recién creada a un costado de la oficina de la Ayudantía Municipal. Se quitan el sombrero. “Nos quitaron al mejor, pero ahora se pondrá peor”, dicen.