70% de estancias infantiles con irregularidades, revela informe del DIF

Representantes de las estancias infantiles de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en conferencia de prensa en la que pidieron al Ejecutivo Federal que reconsidere el recorte a dichas servidoras de servicios, el 18 de febrero de 2019. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al ratificar que el gobierno ya no entregará recursos a asociaciones, organizaciones ni sindicatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que un informe del DIF de la administración anterior estableció que 70 por ciento de las estancias infantiles tenían irregularidades, “por lo que van a pagar justos por pecadores”, y también dio a conocer que el fondo de moches en la Cámara de Diputados llegó a ser de 16 millones de pesos.

Ante la insistencia de una reportera sobre la entrega de recursos que se otorgó en la administración pasada a organizaciones altruistas de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, el titular del Ejecutivo ratificó “ya no va a haber esta entrega de recursos a nadie”.

Y dio cuenta del memorándum interno que el 14 de febrero firmó con esa instrucción para todas las dependencias del gobierno federal –documento que fue publicado por La Jornada hace unos días-. “El gobierno no va a entregar recursos del presupuesto a asociaciones, a organizaciones, a sindicatos. No es esa su función, o sea, de las organizaciones”.

Las organizaciones campesinas recibían recursos de manera directa; los diputados recibían moches, y por eso “algunos no están muy contentos y presionan y presionan, pero no”.

-¿Le ha dicho algo Salinas Pliego? –se le preguntó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

-No tengo yo reclamos de nadie. Se ha entendido de que ya no va a haber estos apoyos, estos recursos. Es lo mismo de las estancias infantiles. Vamos a seguir apoyando, pero se va a entregar de manera directa a los padres de familia, porque había muchas irregularidades; se entregaba el dinero y no se administraba bien -respondió.

No quiero generalizar, agregó, porque había estancias infantiles que sí cumplían, pero “van a pagar justos por pecadores, o sea, 70 por ciento de las estancias infantiles tenía irregularidades, 30 estaba bien, y tenemos el informe de la administración anterior”, del DIF, y nosotros lo confirmamos.

Recomendó a las maestras de las estancias hablar con los padres que tendrán apoyo del gobierno –mil 600 pesos bimestrales- para que les den apoyo o las contraten.

En general, sostuvo, “no podemos permitir ya la corrupción”.