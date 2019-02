Sigue latente la huelga en la UAZ; docentes están inconformes por el tema de las cargas de trabajo

El Spauaz realizó su segunda Asamblea General previa al plebiscito para votar a favor o en contra de la huelga emplazada para el 20 de febrero ■ fotos: cortesía spauaz

■ Rectoría afirma que ya fue pagada la prima de antigüedad, una de las principales demandas

■ Se ofreció a la asamblea pagar 2 mdp cada trimestre del año por concepto de la gratificación por jubilación; beneficiaría a una cantidad importante de profesores: Ibarra

El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) realizó su segunda Asamblea General previa al plebiscito para votar a favor o en contra de la huelga emplazada para el 20 de febrero próximo; en esta, la Rectoría informó que se ha solventado el pago de una de las prestaciones más demandadas: la prima de antigüedad.

Rubén Ibarra Reyes, secretario general de la UAZ, expuso que “en el caso de la prima de antigüedad, que es la prestación más sentida, por la cantidad de profesores que se ven beneficiados, fue pagada la prima de diciembre pasado que estaba pendiente, con lo cual vamos al corriente”.

Asimismo, ofreció a la asamblea pagar 2 millones de pesos cada trimestre del año por concepto de la gratificación por jubilación, con lo que se beneficiaría a una cantidad importante de profesores. También ofreció 200 mil pesos adicionales por cada trimestre del año para saldar adeudos anteriores que no pudieron pagarse por la problemática financiera de fin de año.

Otro de los ofrecimientos es de cuatro pagos en el transcurso del año para atender gastos por defunción, mientras que en el tema de las basificaciones y los cambios de nivel de categoría, “la propuesta de esta administración es que no se haga ningún proceso de basificación en ningún programa ni unidad académica que no esté precedido por un diagnóstico exhaustivo, serio y consciente, para evitar que no se basifique en materia laboral que no está disponible de manera definitiva”.

Ibarra Reyes consideró que el ofrecimiento que se hace al sindicato, para evitar la huelga, le da certeza a los profesores y también le da viabilidad y estabilidad financiera a la Universidad.

“La propuesta es que no se haga ningún proceso de basificación en ningún programa ni unidad académica que no esté precedido por un diagnóstico exhaustivo”: Ibarra

Respecto a las cargas de trabajo, comentó que en muchas unidades académicas hay observaciones; es decir, la carga ya se entregó, pero en algunas hay señalamientos que se están atendiendo y se espera que el próximo lunes hayan sido resueltas.

Sobre el adeudo con el ISSSTE, dijo que el compromiso de la administración central es dar a conocer a los agremiados los avances que se vayan obteniendo en las reuniones que se están sosteniendo con funcionarios de ese instituto.

“Estamos en ese proceso, hay una mesa de negociación y ya van tres reuniones formales con el objetivo de conciliar el adeudo. Incluso ha participado el tesorero del ISSSTE y eso da certeza a la mesa de negociación”, expuso Ibarra Reyes.

El secretario general comentó que la propuesta que se hace al Spauaz es que en dos meses se concluya con la conciliación del adeudo con el ISSSTE, firmar un nuevo convenio de pago, y posteriormente abrir las cuentas individuales de los docentes.

Un aspecto importante, agregó, es que en la actual administración se logró congelar el adeudo histórico con el ISSSTE, lo que significa que no han aumentado los cargos ni intereses, hasta que se concluya la conciliación. Asimismo, este año se pagará la seguridad social de manera puntual.

Recordó que el problema reside en que el ISSSTE tiene cifras que distan de los datos que tiene la UAZ, pues “estamos convencidos de que la universidad ha pagado demás en los últimos dos años. Queremos demostrar que, conciliando las cifras, se ha pagado demás, y ese recurso pueda ir a capital de la deuda”.

“Los datos que ellos tienen de trabajadores son superiores a los que nosotros tenemos en la nómina. Hay profesores que han trabajado un semestre y después no se dieron de baja. Entonces el ISSSTE los siguió considerando como pasivos”, explicó Ibarra Reyes.

Durante la asamblea, los docentes cuestionaron el tema de las cargas de trabajo, por lo que se sugirió estallar la huelga los días que sean necesarios para presionar a las autoridades universitarias a entregarlas.

Samuel Rodríguez, titular de la cartera de Prestaciones del Spauaz, puso en duda que estuvieran resueltas las demandas económicas de los agremiados, toda vez que “de los rubros mencionados, particularmente la gratificación por 25 años laborales, la coletilla de ésta, indemnización por defunción y los servicios médicos ya no se percibió pago alguno en los dos últimos trimestres del 2018 y está acordado en el desistimiento de hace un año (…) En ese sentido la postura del Comité es que primero se salde esa deuda y luego se haga un nuevo acuerdo”.

Para responder a las inquietudes de los docentes reunidos en la asamblea sobre el proceso de basificación, Hugo Pineda, de la Comisión Mixta, comentó que con el propósito de identificar la materia laboral basificable de cada unidad, se lleva a cabo un diagnóstico de acuerdo a un calendario, el cual a ha concluido en las Unidades Académicas de Antropología, Ciencias Biológicas, Economía, Estudios de las Humanidades y Artes, Ciencias de la Tierra.