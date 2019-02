Zacatecas, séptimo estado con mayor índice de violencia en contra de las mujeres

Indispensable, capacitar a los primeros respondientes ante una agresión cometida en contra de las zacatecanas y que son los policías y operadores del sistema de emergencias 911 ■ foto: andrés sánchez

■ Personal de las Naciones Unidad realiza jornadas de capacitación

■ El objetivo, lograr una atención adecuada de las víctimas y desterrar la revictimización por parte de las instituciones

Zacatecas es la séptima entidad con mayores índices de violencia en contra de las mujeres, por lo que es indispensable la capacitación de los primeros respondientes ante una agresión cometida en contra de las zacatecanas y que son los policías y operadores del sistema de emergencias 911.

Así lo expusieron las autoridades de seguridad y procuración de justicia durante la inauguración de los cursos impartidos dentro del programa de fortalecimiento para la seguridad en grupos vulnerables.

El lograr una atención adecuada de las víctimas y desterrar la revictimización por parte de las instituciones son los objetivos principales de estas jornadas de capacitación, encabezadas por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito.

La representante de este organismo internacional, Marisol Aguilar Contreras, destacó en su discurso que, a nivel mundial, tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, mientras que en México el porcentaje de quienes han sufrido agresiones de algún tipo es de 66 por ciento.

Aparte del problema manifiesto de la violencia, se enfrenta la falta de denuncia, pues resaltó que mientras la cifra negra de los delitos en general es del 90 por ciento, en el caso por ejemplo de delitos sexuales el porcentaje de casos no denunciados asciende a 94 por ciento.

Expuso que este programa de capacitación responde a dos de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, incluidos en la agenda 2030, y los cuales están relacionados con la eliminación de la violencia en contra de las mujeres la y con la consolidación de un entorno de paz y del Estado de Derecho.

Por su parte, Blanca Fabiola Lara Lara, coordinadora del Comité de Igualdad de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvo que más que buscar culpables ante la situación de violencia se deben centrar los esfuerzos en contribuir como sociedad a evitar las agresiones en contra de las mujeres y de cualquier persona.

“Para muchos será más fácil criticar, grabar en celulares, redes sociales o a través de notas de reporteros y buscar culpables, con palabras agresivas, degradantes y altisonantes, de si el gobierno está o no haciendo su trabajo, que la policía no arriba de forma inmediata, no están capacitados, son gordos, corruptos e ignorantes. Pero yo, como ser humano, ¿estoy haciendo algo?”, aseguró.

La fiscal especializada en delitos contra la mujer, Fátima Encina Arroyo, aseguró que estas capacitaciones contribuyen a erradicar conductas por parte de los servidores públicos que revictimizan a quienes han sufrido algún hecho de violencia en su contra.

Pensamientos como “no cumplió con su deber de atender al esposo o salió después de cierto horario y vestida con ciertos parámetros” son formas de revictimización y “lo más graves es que así estaremos ejerciendo nosotros la violencia de género”.

El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informó que estás capacitaciones se están llevando a cabo en 25 estados del país y en Zacatecas participarán, en un primer momento, 50 elementos de la Policía Estatal y posteriormente será el turno de los operadores del sistema 911.