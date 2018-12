No debí decir mezquinos sino que son tiempos de canallas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de esta mañana. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al referirse a las críticas de la oposición con relación a sus declaraciones en torno al deceso de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el senador, Rafael moreno Valle, el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo entender que no les haya gustado “a quienes promueven el odio. Quizá no debí haber usado la palabra mezquino que es pobreza, miseria. A lo mejor debí decir que desgraciadamente son tiempos de canallas”.

En su rueda de prensa matutina, López Obrador mencionó que habría que “decirle a los conservadores, no a todos, que vayan actuando de manera distinta también; que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio. ¡Que es eso de usar bots para impulsar campañas! Siempre ha existido el conservadurismo, pero deben tener un poco de decencia y que no aparenten ser liberales, porque en realidad son conservadores”.

López Obrador fue cuestionado sobre las posturas opositoras que le criticaron no convocar a la unidad, sobre lo cual señaló también que ya un grupo de especialistas canadienses ya aceptaron trabajar en la elaboración del dictamen sobre las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban Alonso y Moreno Valle.