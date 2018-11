Habrá libertad de expresión; no seré dictador: López Obrador

Los senadores Ricardo Monreal, Olga Sánchez y Mario Delgado con el presidente electo. Foto La Jornada

Lamentó que en el país se habla mucho de la libertad de expresión y se niega la posibilidad de la réplica. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedemos callados. No. No va a ser así .

En un video difundido ayer en sus cuentas en redes sociales, afirmó que la libertad de expresión implica mensajes de ida y vuelta ; después, en entrevista, afirmó: Todos tenemos que autolimitarnos, actuar de manera responsable, pero ni modo que por eso va a haber censura, no. No va a haber ningún medio censurado .

Ciudad de México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su aspiración no es ser un dictador, sino representar a una república democrática , y anticipó que si bien en su administración no habrá censura y se respetará la libertad de expresión, ejercerá siempre su derecho de réplica a las críticas que le hagan.

Afirmó que durante tres décadas ha recibido “cuestionamientos, golpes, siempre he enfrentado a la prensa oficial y oficiosa. Ahora es distinto, porque ya no hay. Ahora los medios son libres, hay más pluralidad y profesionalismo, ya no hay boletines de prensa, ya no hay chayote. Además, existen las benditas redes sociales”.

Refirió que antes era difícil responder porque los medios convencionales nos rodeaban, cercaban, golpeaban hasta saciarse y no podía uno expresarse, no existía ni siquiera el derecho de réplica .

Ahora, dijo a los reporteros: “Si ustedes me faltan al respeto yo puedo en un feis decir que me faltaron al respeto y que mienten y actúan por consigna y no hacen periodismo, sino que están al servicio de grupos de intereses creados”.

En su video dijo que el debate debe ser respetuoso, pero tiene que haber diálogo circular y libertades plenas y para todos, para el que critica en los medios, y el que es criticado que tenga el derecho a la réplica y voy a ejercer siempre ese derecho y que nadie se sienta ofendido. Lo voy a hacer siempre de manera respetuosa .