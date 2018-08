Critica Artículo 19 actitud de gobernador con el caso de la conductora Liliana Gutiérrez

Logotipo de la organización internacional Artículo 19 foto: tomada de internet

La organización internacional considera que contraviene la calidad de garante de la libertad de expresión que la actual administración debe ejercer

Artículo 19, organización internacional que se encarga de defender la libertad de expresión y el derecho a la información, publicó este sábado en su portal de Internet una “alerta” titulada: “Gobernador de Zacatecas desprestigia a periodista por su cobertura crítica”.

En el texto se denuncia con preocupación la actitud que tomó el Gobierno del Estado, y en particular el titular de este, Alejandro Tello Cristerna, al amedrentar a la conductora de Tv Azteca local, Liliana Gutiérrez.

Lo anterior a propósito de unas declaraciones que hiciera el gobernador en el programa A tiempo, conducido por Francisco Elizondo, y por la aparición de un anuncio espectacular el 13 de julio en donde se podía leer:

“Sra. Liliana: El Gobierno de Zacatecas no puede pagarle a su empresa 47 millones de pesos. Solicitamos su compresión”.

El anuncio, que no contaba con logos o distintivos que advirtieran la autoría, hace alusión a lo abordado durante la referida entrevista en el programa radiofónico A tiempo.

En dicha entrevista, el titular del Ejecutivo explicó que la televisora TV Azteca Zacatecas, y en particular la conductora del noticiero vespertino Liliana Gutiérrez, le exigen al gobierno estatal 46 millones de pesos.

“Sí, así de fácil, las cosas como son. Yo tengo convenios con las radiodifusoras, con las televisoras, en la medida de las posibilidades. Con TV Azteca no pude llegar a lo que quiera (sic), y la locutora Liliana todos los días me pega “¿hasta cuándo gobernador?”, pues hasta nunca, no te voy a pagar 46 millones”, dijo Tello.

Enseguida de este momento el periodista Francisco Elizondo preguntó por el caso del medio impreso Página 24, a lo que el gobernador respondió “no, tampoco.

“Todos los días me ridiculiza, me pega, me estupidiza, pero me da tanta alegría porque se descalifica solo, pues nadie lo compra, nadie lo compra porque pues si se dedica a… yo podría comprarlos y tirarlos a la basura; no lo hago, porque soy un demócrata, que la gente vea quién es un medio serio, quienes son comentaristas serios”.

Que se critique todo lo que sea criticable del gobierno y de los funcionarios y los trabajadores, añadió el gobernador, “pero extorsiones no”, enfatizó.

“Yo estoy dispuesto, hoy sí, a hablar muchas cosas que ayer me callaba, pero si hoy tengo, ya lo dijo Andrés Manuel, una mafia, yo también no voy a ser rehén de que por dinero todos los días me preguntan hasta cuándo; Liliana, hasta cuando ustedes quieran recibir lo que Zacatecas en justicia puede pagar por promocionarse”.

En ese sentido, el organismo puntualizó que “para ARTICLE 19, la actitud del gobernador de Zacatecas y el uso de recursos para amedrentar a Luliana Gutiérrez es considerado preocupante toda vez que contraviene la calidad de garante de la libertad de expresión que la actual administración debe ejercer”.

Asimismo, enfatizan que “la falta de regulación en materia de publicidad oficial con criterios claros de asignación provoca que se dé un dispendio arbitrario de recursos públicos para condicionar las líneas editoriales en el estado”.

“Habrá que recordar al gobernador Tello que ser titular de la administración estatal lo pone en una posición obligada de mayor tolerancia a la crítica debido a la naturaleza pública de sus actividades. Realizar señalamiento hacia la conductora sobre la intencionalidad de su ejercicio periodístico no hace sino exponerla a un daño a su reputación y generar descrédito hacia quienes se desempeñan en el mismo ámbito en el estado”.