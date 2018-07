Corresponde a cada entidad y municipio realizar foros para buscar reconstruir el tejido social: Dávila

Alma Dávila, diputada local electa por el Distrito 4 del municipio de Guadalupe por Morena FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

“Imperativo, que haya una contribución de organización por parte de la sociedad”

Cada entidad, cada municipio, debe realizar foros para buscar la reconstrucción del tejido social, analizar los tipos de violencia que existen, procurar y construir la paz, pero en los cuales participe la sociedad con el gobierno, expuso Alma Dávila, diputada local electa por el Distrito 4 del municipio de Guadalupe por Morena, respecto a la propuesta del candidato electo a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de realizar estos foros para construir la paz social en México.

La intención de la diputada electa es realizar estos foros en el municipio de Guadalupe, y se conformen las comisiones de la verdad, que algunas serán regionales, y que se podría extender a municipios. “Pero asumo la responsabilidad como ciudadana de Guadalupe, de convocar a sus habitantes a trabajar en este sentido”, expuso Dávila.

Expuso que cada municipio tiene sus problemáticas, por ejemplo en el tema de personas desaparecidas. Y si se realiza un foro en Fresnillo, tomando en cuenta sus características, está dispuesta a participar. Pero es imperativo que haya una contribución de organización por parte de la sociedad, que sean espacios comunes donde exista comunicación.

Dijo que si el estado ha sido incapaz de dar solución a este tema, se permita que especialistas se involucren, como los compañeros del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes presentaron al gobernador un proyecto de reconstrucción del tejido social.

“No debemos esperar a que otros vengan a resolver, sino aportar con lo mucho que podamos hacer. Sin embargo, el gobierno debe dirigir a la sociedad, y que el gobernador se decida y que nos diga qué programa debemos seguir, no esperar a que se pierdan más vidas, pues se tocó a la infancia, la parte más inocente y sensible de la sociedad, no debemos estar estáticos”, puntualizó.

Dávila lamentó que se perdió el origen de las herramientas legislativas y si no se tenía certeza de que se desviaban los 72 millones que se destinan a este rubro, es mejor que sean utilizados en un tema que ocupa y preocupa a los mexicanos, y utilizarlos en materia de prevención.

La candidata electa escribió una carta al gobernador Alejandro Tello Cristerna en la que dice textualmente que “eventos atroces e inaceptables como el asesinato de San Juana se explican por una situación generalizada de múltiples violencias, no sólo las criminales, sino las violencias que sin ser delitos, se convierten (por acumulación) en generadoras de sujetos que son capaces de perder la humanidad”.

Afirma que “con la muerte de San Juana queda de manifiesto el ambiente enfermo en el que vivimos. Este es un gran problema social que ahora tenemos. En ese contexto, el Estado tiene la misión de la conducción social”.

“La mayor virtud de los gobiernos es su Capacidad Directiva de la sociedad. En ese sentido, su gobierno tiene la obligación de atender este enorme problema que arriba comento. En el argot de las políticas públicas, este problema es de Prevención de las Violencias”.

“La prevención social atiende la forma de construcción de todas esas conectividades. No se requieren más policías, ni más patrullas, ni más armamento. El sexenio de Calderón subió 500 por ciento el presupuesto en estos componentes sin resultado alguno. Y en el mismo sentido, el gobierno de Peña, el año antepasado puso en ceros el presupuesto en Prevención del Delito. Usted, creo yo, debe cambiar la mirada y ver la raíz del problema y enfrentarlo con toda determinación”.

“Hace meses recibió la visita de académicos del PEIDA de la UAZ que le propusieron una estrategia de Ingeniería Social para usarla como programa de prevención social de las violencias. A la que se sumaron directivos de Economía, Psicología, Nutrición, etc.”.

“En justicia debo reconocer que Usted tuvo la sensibilidad de aceptar dicha propuesta de los universitarios. Sin embargo, hace 4 meses (si no equivoco las fechas) debió haberse firmado el convenio para iniciar el trabajo en campo, y no se ha hecho por motivos de trámites absurdos (la revisión del convenio en las áreas jurídicas)”.

“Me quejo de la lentitud del aparato burocrático de su gobierno. Reconozco (por que lo vi) que el personal de la Subsecretaria de Prevención del Delito ha tenido mucho interés en implementar el modelo, pero otras áreas de su gobierno se han convertido en obstáculos para que las acciones comiencen; y urge actuar. ¿No tiene prisa? ¿No tiene urgencia? ¿No está lleno de angustia?”

Propone que el monto que era destinado a las llamadas herramientas legislativas (72 millones al año) se destinen íntegros a la Estrategia de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia para el estado de Zacatecas”.