La Jiribilla 30/05/2018

UNO: “Anaya en Zacatecas”

Mañana llega el polémico candidato Ricardo Anaya a Zacatecas, será su primer acto de campaña formal en nuestro estado, se sabe poco de la logística, pero se sabe que el panismo en Zacatecas junto con sus partidos satélite están trabajando a marchas forzadas para poder movilizar a la mayor cantidad de simpatizantes al evento estelar que se llevará a cabo en la capital.

Y como ya lo hemos mencionado, las plazas llenas no ganan elecciones, pero sí facilitan a una narrativa de victoria que jala a un sector de indecisos que regularmente sólo se mueve por el candidato ganador, no tiene ideología o simpatía constante, únicamente elige su voto y activismo por el que piensa que va a ganar.

De ahí la importancia en algunos casos de vender adecuadamente un evento público.

En ese terreno, López Obrador es quien mayor número de personas ha movilizado en Zacatecas, su evento con el magisterio en el pasado mes de febrero abarrotó el Multiforo, le sigue Meade que si bien no lo llenó por completo, la forma de adecuar el escenario con gradas y sillas ayudó a hacer un evento digno de un candidato presidencial.

¿Podrán Anaya y los partidos del Frente superar en asistencia al puntero López Obrador?

No lo sabemos, pero quien debe de aprovechar el viaje es Arturo López de Lara, que está desarrollando muy buena campaña y quizás la visita del presidencial pueda otorgarle un impulso extra para emparejar al aún puntero Ulises Mejía.

DOS: “Un llamado a la prudencia”

¿Qué le costaría al INE México hacer un llamado a los mega-ricos no vulnerar la libertad del sufragio como lo han venido haciendo Femsa, Lala, Herdez y recientemente Germán Larrea, conocido como el “rey del cobre” y también por ser el responsable de la tragedia de Pasta de Conchos donde siguen sepultados más de 50 mineros y también de un largo historial de delitos ecológicos impunes.

Urge un llamado a la calma, los mega-ricos se están pasando y las autoridades deben evitar un escenario donde el Consejo Coordinador Empresarial se metió al proceso electoral destrozando la equidad en la contienda y da doble paso a Felipe Calderón que vino a destrozar la tranquilidad que se tenía con su inútil guerra contra el narcotráfico.

TRES: “Profesión de alto riesgo”

Héctor González es otro periodista asesinado en este año, son seis los que se acumulan en lo que, parece ser, será el año más mortífero para la prensa mexicana.

Con este hecho México ratifica su posición de país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano.

COLOFÓN: “La inseguridad afecta a todos”

¿Cuál cree que es el principal obstáculo para que #Zacatecas logre incrementar el número y estadía de sus turistas?

81% La inseguridad.

19% La falta de promoción.

