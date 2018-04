Legislativo, constituye sustancialmente un control político del Poder Ejecutivo

Palacio Legislativo de San Lázaro foto: proceso

Tiene entre sus funciones justo la de proponer, discutir y aprobar leyes

Candidatos a diputaciones locales o federales hacen promesas a ciudadanos sobre asuntos que no son de su competencia o que se inscriben en funciones que no les son sustantivas

Entre otras, el Poder Legislativo tiene entre sus funciones justo la de proponer, discutir y aprobar leyes. También ejerce mediante la Cámara de Diputados o en las Legislaturas locales, lo que se denomina “el poder de la bolsa”. Esto es, la facultad presupuestaria que se sintetiza en fiscalizar y supervisar cuánto, en qué y cómo se gastan los recursos del erario con el aspiracional objetivo de garantizar que en su ejercicio se prioricen las necesidades de la población.

Pero los diputados y diputadas, sean locales o federales, y los senadores, constituyen sustancialmente un control político del Poder Ejecutivo, y por tanto, un contrapeso para el mismo, a través de todas las facultades y funciones que se les atribuyen, en sus casos, la Constitución general del país, la del estado, y las leyes orgánicas correspondientes.

El próximo primero de julio del 2018 los zacatecanos votarán para renovar la Legislatura local, pero también para llevar a la Cámara de Diputados a sus representantes.

Durante las campañas reiteradamente se ha visto que los candidatos a diputados y diputadas locales o federales, hacen promesas a la ciudadanía sobre asuntos que no son de su competencia o que se inscriben en funciones que no les son sustantivas.

En un artículo de Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) ahora INE, publicado en El Financiero el año 2015, se señala que durante la negociación del Presupuesto de Egresos del 2005 se instauró la práctica de “etiquetar” recursos”, misma que critica porque a partir de entonces desde la Cámara de Diputados los legisladores centraron más su atención en esta negociación que en la revisión del Paquete Económico (una lógica a la que se incorporaron luego las Legislatura de los estados).

Posteriormente se incorporaron los “fondos para gestoría”, que a la postre implicaron la posibilidad de cobrar “moches” como contraprestación para dirigirlos a ciertas obras de carácter municipal o estatal, y asimismo, fortalecer la práctica de la compra de clientela política.

Facultad Legislativa

Hasta los años 80, el 98% de las iniciativas de ley en México procedían del Poder Ejecutivo, por lo que se considera que esta facultad se ha ejercido históricamente como su monopolio (http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/temasdp/tema1.htm), no obstante encontrarse entre las funciones fundamentales de los legisladores precisamente las de “crear y producir las normas legales que expresen la voluntad del pueblo”.

En el caso concreto de la Cámaras baja y alta, las leyes y decretos allí iniciados o revisados cuando proceden del Poder Ejecutivo, luego de su análisis, discusión y aprobación, constituyen “las normas primordiales del ordenamiento jurídico” nacional, esto es, las reformas y adiciones a la Constitución del país, las leyes generales y federales; y en el último caso, también la aprobación de los tratados internacionales que firma México y que tienen rango constitucional.

Los legisladores pueden presentar proyectos de ley o decretos con una única restricción, la de respetar las materias reservadas al Presidente de la República, y pueden hacerlo de manera individual o suscribirlas conjuntamente, dice el texto ya citado.

Las iniciativas presentadas se turnan a la comisión correspondiente para su análisis. Ésta tiene facultades para solicitar y allegarse información adicional mediante diferentes fuentes para generar un dictamen sustentado en una exposición de motivos que se sujetará a votación en el Pleno.

En el Congreso de la Unión, luego de realizar este procedimiento en la cámara de origen, la otra se constituye en revisora y llevará a cabo otro proceso similar que podría implicar modificaciones al dictamen.

“Poder de la bolsa”

La Cámara de Diputados también ejerce una facultad presupuestaria o “poder de la bolsa” que refiere su intervención en la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; en el ámbito local, constituye la correspondiente de la Legislatura para intervenir en el análisis y posterior aprobación del respectivo Paquete Económico anual.

Los diputados y diputadas también tienen facultades para revisar la Cuenta pública del ejercicio fiscal próximo anterior, cuya fiscalización realiza previamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en el estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) para verificar el apego del ejercicio de los recursos para lo que fueron destinados en los presupuestos o los programas.

Control del Poder Ejecutivo

Los legisladores a través de todas las actividades que les confieren las leyes, ejercen un poder de control sobre el Ejecutivo; algunas de las formas en que se hace visible el mismo, es a través de la discusión pública de los asuntos expuestos en tribuna, mediante cuestionamientos e interpelaciones a su titular o sus funcionarios, el llamado que se hace a estos últimos a comparecer, pero también mediante la creación de comisiones especiales investigadoras.

Dentro del control se inscribe asimismo la posibilidad de iniciar juicios políticos contra el Presidente, legisladores federales y estatales, magistrados, jueces y otras autoridades, en los casos previstos en la Constitución general de la nación.