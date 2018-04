En 'La Gualdra' presentamos esta pieza de Enrique Barajas Pro, artista plástico originario de Fresnillo, Zacatecas, quien nació un 14 de abril de 1971.

La Gualdra 333 / Río de palabras

Como si fueran oraciones, me aprendí de memoria todas tus mentiras. Las repetía como un credo cada vez que alguien me preguntaba por esto o por aquello. No eran mías, lo reconozco, eran tuyas las palabras que salían de mi boca. Aunque las sabía falsas, huecas, de cualquier modo, las repetía. Las recitaba como oraciones, lo repito, esperando que algún día de milagro, se convirtieran en verdad. Esa verdad que por ahí he escuchado que dicen: a todos salva, pero que a nosotros no nos salvó. Al contrario, por más que las repetí, terminaron por hundirnos, por separarnos poniendo tiempo y tierra de por medio; para que yo despertara, para que dejara de creer en oraciones, para no esperar más milagros, para que pudiera encontrar mis propias palabras. Contar mis propias mentiras.

