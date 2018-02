Tello: “si hay un funcionario mío que es corrupto, me encantaría ser el primero en estar procesándolo”

A la salida de la instalación del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, el gobernador abundó respecto de los “actos del pasado” sobre los que se le ha criticado el no haber actuado, y dijo que la diferencia con “otros lados donde sí se han puesto funcionarios en la cárcel” es que “en otros lados la gente sí denuncia”.

En el evento Alejandro Tello Cristena hizo mención a los cuestionamientos sociales que se han hecho a su administración y más tarde agregó que “no es un secreto, siempre se ha acusado que no ha habido repercusiones del pasado que no ha habido funcionarios castigados”.

Insistió entonces en que no sólo se denuncien actos de corrupción cometidos en el sexenio anterior, sino los que pudieran suceder en su propia administración, pues sostuvo que “si hay un funcionario mío que es corrupto, vaya, que es ratero, me encantaría ser el primero en estar procesándolo porque tengo que dar muestras con el ejemplo”.

“Si a alguien le pidieron dinero, que si alguien otorgó tal cheque, pues simplemente que se acerque a las instancias correspondientes, ya no al gobernador, por miedo a que ya no le dé obra o ya no le compre. Por eso hay una Fiscalía –General de Justicia Autónoma”.

Dijo que hoy más que nunca la ciudadanía “debe tener la palabra”, por lo que reiteró tanto a la población como a los medios de comunicación que si hay evidencias de corrupción “hay que hacerlas latentes inmediatamente y que se sigan los cauces legales”.

El mandatario, quien hizo su primera aparición pública luego de un periodo de convalecencia, también dijo que su función renal llegó a estar a un 30 por ciento de su capacidad normal y estuvo cerca de ser dializado.

Adelantó asimismo que será objeto de una nueva intervención quirúrgica para que le reiteren un catéter, pero manifestó que se encuentra “mucho mejor”, por lo que su estado de salud no le imposibilita para continuar con las actividades de su función pública.

Informó al respecto que este 27 de febrero tendrá en la Ciudad de México una reunión con el secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, para revisar temas de seguridad, a lo que agregó el comentario, “yo espero y febrero también cierre a la baja –respecto del número de asesinatos dolosos en la entidad-.

Tello Cristerna sostuvo que al momento se vive en Zacatecas “una realidad distinta”, en la que integró el tema de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que encabeza “un fiscal autónomo”.

“Lo que más le apuesto, a que sea un fiscal sólido y realmente autónomo. En próximos días estaré presentando a ustedes un plan de cómo vamos a fortalecer a esta fiscalía en este periodo de transición”.

Calificó como un evento importante en el tema de seguridad y con un mensaje relevante para las familias y los jóvenes, la inauguración el próximo miércoles de “Pasión por México”, una exposición a la que asistirán el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

Alejandro Tello replicó a un reportero sobre su observación de que es una “deuda” del Sistema Estatal Anticorrupción el nombramiento del Fiscal General Anticorrupción, que no lo ve de esa forma.

Y confundiendo el tema del Fiscal General Anticorrupción con el reciente nombramiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, encargo para el que fue elegido el hombre a quien Tello Cristerna había puesto en la anterior Procuraduría General de Justicia del estado, José Francisco Murillo Ruiseco, agregó que “yo no lo vería como deuda, he visto posturas de toda índole. Yo puedo demostrar a todas las pruebas, que en lo absoluto se trató de una imposición del gobernador. Yo no voto por 28 diputados. Tienen todo mi respeto y tienen la libertad”.

Añadió que se debe fortalecer la institución y que hablarán por la función que realice Murillo Ruiseco “sus hechos”, pues tiene un gran compromiso “no solo con Zacatecas sino con la próxima historia de Zacatecas”, ya que debe ofrecer resultados.

“El Gobierno del estado no va a escatimar en apoyarla –a la Fiscalía- en este periodo de transición” por lo que se le respaldará adelantó algo del anuncio que hará próximamente, con policías, equipo e inversión en instalaciones para que en su “arranque” tenga cubiertas “el 100 por ciento de sus necesidades y no adolezca de nada”.

Cierre precautorio de minera

en Chalchihuites, si es necesario

“Si es necesario”, se cerrarán de manera precautoria las explotaciones mineras de First Majestic que se ubican en la cabecera municipal de Chalchihuites, “tenemos que cuidar el interés de la ciudadanía”, aseveró el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

El pasado jueves 22 de febrero personal de la Dirección de Protección Civil del Estado de Zacatecas documentó el daño a nueve viviendas generado por vibraciones que los habitantes del lugar atribuyen a la actividad minera de la empresa canadiense.

Hubo asimismo una sesión de cabildo abierta a la población en que se trató el tema de estos daños, pero también otros de carácter ambiental, de salud y de desarrollo social, asociados con la empresa minera First Majestic Unidad del Toro que explota actualmente tres minas a entre uno y tres kilómetros del centro de esa localidad.

Sobre el tema Alejandro Tello Cristerna dijo que le ha pedido al “secretario de Salud que vayamos a fondo, que no demos ninguna declaración a bote pronto, sin elementos. Si se está dañando la salud pero también la infraestructura, se vaya y se demuestre, y si es así, bueno, realmente busquemos soluciones”.

Refirió que atendió ya un tema similar en el municipio de Concepción del Oro, donde se modificaron las formas de producción de la mina Aranzazú para evitar los daños que ocasionaban.

“Aquí trataríamos de no perjudicar a nadie, que la empresa siga trabajando, generando empleos, pero que no esté lastimando la vivienda y las pertenencias de los ciudadanos”.

Su respuesta a la petición de cierre precautorio que fuera solicitada por los integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites tanto al presidente municipal de la demarcación como al gerente general de First Majestic Unidad del Toro, y que está contemplada para el caso en que se ponga en peligro la integridad física de las personas en la Ley Minera, fue: “si es necesario se llegará, al final de cuentas hoy hablé con Bárcena -Pous- el secretario de Economía en la mañana. Está involucrado totalmente en el tema. Y si es necesario se llevará a cabo –el cierre precautorio de First Majestic-, tenemos que cuidar por el interés de la ciudadanía”.

No hay pretexto ya para

reinauguación del Teleférico

El gobernador anunció también una visita con los medios de comunicación a las obras del Teleférico la próxima semana. La obra tiene al momento 95 por ciento de avance y ha implicado una inversión grande, pues “se le tuvieron que hacer muchas modificaciones en ambas estaciones”.

Reiteró que espera esté en funcionamiento para la celebración del Festival Cultural Zacatecas 2018 “bajo una realidad totalmente distinta”, con instalaciones modernizadas que contarán con seis góndolas y una nueva estación que le darán vida a este atractivo turístico, “quizás uno de los más importantes de Zacatecas”, por muchas décadas.

“Yo estaría esperando que ambas empresas, la francesa y la colombiana que son las que yo recibí ya licitado el proceso y todo, lo terminen. Estamos apoyándolos desde Sinfra (la Secretaría de Infraestructura), vaya, no veo pretexto más que echarlo a andar ya”.