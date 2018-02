Reforma en la UAZ no puede iniciarse sin corregir y sancionar prácticas de corrupción

Carlos Fernando Aréchiga Flores, ex candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), opinó que el Foro de Reforma Universitaria no puede iniciarse sin corregir y sancionar previamente las prácticas de corrupción que persisten al interior de la institución.

“Existen varios problemas que no se han resuelto y que limitan el hecho de generar la confianza para comenzar con el proceso de reforma. Siguen los aviadores, sigue gente cobrando cantidades privilegiadas sin hacer absolutamente nada, sigue un vacío enorme en las gestiones académicas, siguen otorgándose estímulos a personas con base en privilegios políticos”, dijo.

Comentó que acudió al acto protocolario realizado el lunes pasado, a fin de conocer el planteamiento, pero “vimos que era un evento en otro sentido e incluso muchos mencionaron que era el ‘destape’ de dos o tres posibles aspirantes a la Rectoría”.

Aréchiga Flores consideró también que era necesario invitar a rectores que se han destacado por su gestión en universidades que no tienen problemas financieros, no solamente a aquellos de las instituciones que enfrentan una situación similar a la UAZ.

En ese sentido, manifestó que los lineamientos del Foro de Reforma que presentó el Rector Antonio Guzmán Fernández, son buenos, pero el problema reside en que al interior de la Universidad hay un ambiente de frustración, porque “vemos que son las mismas personas, las mismas prácticas y quieren seguirse manejando como un grupo hegemónico, sin tomar en cuenta a los demás actores”.

Desde su punto de vista, mientras no haya orden al interior de la institución y gente que mantenga privilegios, será complicado que haya confianza de parte de los universitarios para comenzar un proceso de reforma.

Incluso dijo que en el evento del lunes pasado hubo un momento en que no se sabía si era una reunión de rectores, o un acto de índole sindical, sin conocer el propósito, por lo que fue evidente que el trasfondo fue político.

Aréchiga Flores reiteró que los planteamientos que presentó el Rector abarcan muchos aspectos en los que se puede incidir para superar muchos de los problemas que enfrenta la UAZ, pero para ello “se requiere que el rector convoque a todos los universitarios, que deje su orgullo a un lado y se genere un ambiente de confianza”.

Por último, comentó que en los pasillos de la Universidad se dice que “fue un evento organizado para que se luciera Pedro Martínez Arteaga e irlo postulando para el siguiente periodo en la Rectoría”.