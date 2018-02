Ponen en marcha el Observatorio del Patrimonio Mundial de Zacatecas

¿Se han comprometido las autoridades a dejar de guardarse bajo la manga la información de cómo va a vivir la gente su Centro Histórico, su ciudad, de cómo se gestionará su patrimonio cultural, su vida cotidiana? Guillermo Gerardo Dueñas González, quien encabeza el proyecto del Observatorio de Sitios Insertos en la Lista del Patrimonio Mundial (Observatorio del Patrimonio Mundial de Zacatecas), que desde este 20 de febrero se puso en marcha, dijo que sí.

Hay un compromiso de la alcaldesa Judit Guerrero y el director de la Junta de Protección de Monumentos Coloniales, Rafael Sánchez Preza, “de que ninguna cosa se va a hacer sin que la sociedad lo sepa”.

“Lo que yo escuché, porque yo no soy la autoridad, lo escuché de la maestra Judit Guerrero, lo escuche de Sánchez Preza, lo escuche de ellos y lo dijeron en el Secretariado Técnico –del Izai- sus representantes”.

A la espera del pronunciamiento en el mismo sentido del titular del Centro INAH Zacatecas, observó no obstante que, “por supuesto que históricamente nos ha demostrado la experiencia que no ha sucedido así. Pero nos han dicho textualmente que hay un compromiso de que las cosas del patrimonio se van a trasparentar antes de que sean un proyecto concreto”.

Por su parte aseveró, “lo que sí puedo decir es que depende de la sociedad civil, de la sociedad organizada que pidamos que esto suceda. No vamos a esperar menos que eso. Y lo puedo decir de frente, lo que estamos buscando aquí es un sitio de información transparente”.

El Observatorio del Patrimonio Mundial de Zacatecas, http://www.observatorio.gobiernoabiertozacatecas.org.mx/observatorio-2/, “es un micrositio que tendrá una construcción colectiva, va a poder ser alimentado por todos” con información institucional, técnica y académica, que pueda sustentar la investigación, pero también la procedente de las organizaciones y de ciudadanos en lo individual interesados en el tema; implica la posibilidad de monitorear los proyectos de intervención, pero también de hacer denuncia pública de lo que se considere incorrecto.

Aseguró Guillermo Dueñas que no tendrá censura, “nosotros como Colegio de Posgraduados en Restauración y Conservación de Zacatecas AC”, y yo mismo, estaremos vigilantes de que así suceda”.

Colaborarán los colegios de profesionistas, en principio el citado de Restauradores, y Arquitectos, a los que pertenece Dueñas González, pero se espera también la de Ingenieros Civiles y Mecánico electricistas, académicos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la UAZ, y las organizaciones de vecinos, comerciantes e interesados en la gestión de los sitios patrimonio, y todos quienes desde su experiencia particular tengan una visión desde la cual argumentar, discutir y aportar en la materia.

“Todo mundo tiene derecho a tener una visión porque su preparación, su experiencia o la manera en que se conduce le ha enseñado que esa es la correcta, necesitamos foros para entrelazar estas visiones y obligar a que la autoridad las observe. Se trata der ver y monitorear y tener información factible nada más”.

Dijo que Norma Julieta del Rio Venegas, consejera presidenta del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai) “está comprometida” con ello, y refirió que en las reuniones celebradas en principio, las discusiones fueron en torno de qué tan abierto iba a ser.

“Y evidentemente yo y las organizaciones que represento estamos y seguimos escépticos de que eso sea suficientemente transparente”.

Así el escenario agregó, “nos dicen que hay apertura, va, se las compramos de buena fe, y hacemos este micrositio, y lo vamos a ir alimentando para que suceda”.

Pero Dueñas González advirtió de que la suerte de este observatorio ciudadano dependerá de que “nosotros hagamos público si están cumpliendo o no. Si nos fallan lo diremos en ese sitio público, si no les gusta y nos bloquean o algo, haremos otro sitio, pero esto tiene que saberse”.

Es un espacio donde la observación de la sociedad acerca de la gestión de los sitios patrimonio, en principio de la capital del estado y el municipio de Guadalupe, pero que pretende extenderse a todos los lugares inscritos en la lista de la Unesco en territorio zacatecano, entre los que se encuentran algunos que corresponden al Camino Real de Tierra Adentro, se realice en tiempo real.

El proyecto surgió en respuesta a una convocatoria para proyectos de Gobierno Abierto lanzada por el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Izai), “y yo hice ésta” dijo, por la influencia que tiene de Ciro Caraballo Perichi, consultor de la Unesco, de quien obtuvo la idea.