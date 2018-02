El ingreso de la mitad de los zacatecanos no alcanza para comprar la canasta básica

La mitad de los zacatecanos obtiene unos ingresos laborales que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta alimentaria, ni siquiera si todos ellos se destinaran a este rubro. Con un porcentaje de 49.3 por ciento de la población en pobreza laboral, la entidad se coloca como la séptima con mayor proporción de habitantes en estas condiciones.

Estas estadísticas las publicó este miércoles el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el informe relativo al Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

Este indicador analiza el poder adquisitivo de las familias mexicanas en base a los ingresos por el trabajo que entran a los hogares y la capacidad de compra que tienen con esos recursos, en concreto, se centra en revisar si existe o no la posibilidad de adquirir los productos de la canasta alimentaria.

Poder comprar esta canasta es el punto de partida para alcanzar una línea de bienestar mínimo pues únicamente incluye los productos de primera necesidad en cantidades suficientes para satisfacer los “requerimientos de energía y nutrientes”, apunta el Coneval.

Por ello, el hecho de que casi 50 por ciento de los zacatecanos no pueda adquirir este concepto supone que la mitad de los habitantes del estado, pese a estar trabajando, obtiene unos ingresos laborales que no le permiten abastecerse de alimentos básicos como maíz, trigo, arroz, frijol, huevos, papa, cebolla, chile, jitomate, carnes y pescados, limón, manzana, naranja y hasta agua embotellada.

El porcentaje de población que en Zacatecas subsiste en estas condiciones disminuyó en el último año de acuerdo al informe del organismo estadístico, pues en el cuarto trimestre de 2016 era de 53 por ciento, frente a 49.3 por ciento de los últimos tres meses del año pasado.

Sin embargo, esta cifra continúa por arriba de la media nacional que es del 41 por ciento y sigue ubicando a la entidad entre las que tienen más pobreza laboral.

El estado que encabeza este listado es Chiapas, con 71.3 por ciento de su población con ingresos que no alcanzan para cubrir el costo de la canasta alimentaria.

Le siguen Guerrero con 65.6 por ciento; Oaxaca, con 64.5 por ciento; Veracruz, con 54.4 por ciento; Morelos, con 51.6 por ciento; Hidalgo, con 50.1 por ciento; Zacatecas, con 49.3 por ciento; Tabasco, con 48.7 por ciento; Puebla, con 47.6 por ciento, y San Luis Potosí, con 46.8 por ciento.

