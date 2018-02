AMLO, Anaya y Meade rinden protesta como candidatos a la Presidencia

La Asamblea Nacional Electiva de Morena aprobó la candidatura a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió no traicionar nunca al pueblo, ni mentir ni robar.

“Soy terco, obcecado y con esa misma convicción actuaré como Presidente de la República. Con terquedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a terminar con la corrupción. Lo mismo, con intransigencia vamos a promover el desarrollo de México”, señaló tras tomar protesta como candidato.

Anaya

Ricardo Anaya rindió protesta como candidato de la Coalición Por México al Frente integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Estuvo acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pese a que en la víspera éste tronó contra el proceso de designación de candidatos al Senado que operó el candidato junto a los dirigentes de los otros dos partidos.

Resaltó que sus prioridades serán el combate a la corrupción y terminar con la violencia y la desigualdad. Aprovechó para lanzar dardos contra su principal contendiente, el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Toño Meade

José Antonio Meade Kuribreña rindió protesta como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sostuvo que la elección del primero de julio “es decisiva porque de ella depende nuestro futuro, que no podemos arriesgar en ir adelante o hacia atrás”.

Reconoció que el PRI va a una elección complicada. Indicó que el centro de su propuesta de gobierno será a partir de tres objetivos: Hacer de México la capital mundial del talento; dar prioridad en la atención a las familias y a las mujeres y un gobierno a la medida de cada quien.

Candidatos pluris

Este fin de semana se dio a conocer la lista de los candidatos al Senado por la vía plurinominal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En una reunión privada, presidida por Andrés Manuel López Obrador, se aprobó la lista de los plurinominales.

Aparecen Blanca Gudiño, Aníbal Ostoa Ortega, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Ifgenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Maribel Villegas Canche, Germán Martínez Cázares, Nestora Salgado García, Luis Antonio Álvarez Lima e Imelda Castro Castro.

Asimismo, se dio a conocer que el zacatecano Oscar Novella aparece en el primer lugar de la lista de diputados federales por representación proporcional en la circunscripción tres. Cabe destacar que este joven militante de Morena ha participado en movimientos sociales como YoSoy132 y Cabildo Ciudadano. En esa lista, también aparecen Gabriela Cuevas, y Gustavo Jasso, quienes buscarán la diputación por representación proporcional en la segunda circunscripción.

Asimismo, tras negociaciones internas, PRD aprobó las candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados por mayoría relativa y representación proporcional al Congreso de la Unión.

Se encuentran conocidos militantes panistas que buscarán un escaño desde la lista plurinominal del PRD. En la lista del partido dirigido por Manuel Granados también aparecen Juan Zepeda, Jesús Zambrano, Emilio Álvarez Icaza, Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Mancera ocupan el primero y segundo lugar de la propuesta de las 13 candidaturas del PAN de representación proporcional para el Senado.

La Comisión Permanente del PAN aprobó en reunión privada la lista de las 13 plurinominales, en la que el cuarto lugar lo ocupa el presidente del PAN, Damián Zepeda. El ex gobernador de Puebla y ex aspirante a la candidatura presidencial, Rafael Moreno Valle, ocupa el lugar seis de la lista y en el número 10 se ubica el ex presidente nacional del PAN y ex candidato al gobierno del Estado de México Luis Felipe Bravo Mena.

La posición número siete corresponde a la diputada federal Cecilia Romero, quien junto con Vázquez Mota y Zepeda son propuestas que por estatuto le corresponde designar a la Comisión Permanente. En el lugar 12 se ubicó César Jáuregui, secretario general del gobierno del estado de Chihuahua.

De acuerdo con algunos de los asistentes a la reunión a puerta cerrada en el CEN del PAN, la postulación de Mancera provocó que el encuentro fuera ríspido.

La posición número tres corresponde a Indira de Jesús Rosales; la cinco a la ex diputada federal Kenia López Rabadán; la número ocho al coordinador de los diputados federales, Marko Cortés Mendoza; el nueve lo ocupa Adriana Aguilar; la posición 11, María Eloísa Talavera, y la 13, Maribel Vargas.

El PRI también dio conocer la lista de los aspirantes a diputados federales y senadores de mayoría; es decir, que tendrán que hacer campaña y ganar un espacio en el Congreso de la Unión, ya que cumplieron con los requisitos estatutarios del partido.

En la lista de los aspirantes a la Cámara Alta destacan la líder del Movimiento Territorial del PRI, Lorena Martínez; el ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza; y la ex diputada federal Beatriz Pagés Llergo.

También se encuentran la diputada federal, Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, así como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros.

También figuran el ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña; por Guanajuato, Bárbara Botello, ex alcaldesa de León, y Manuel Añorve, por Guerrero. Por Hidalgo va Nuvia Mayorga, cercana al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI desechó 171 solicitudes de participación en los procesos internos de selección y postulación de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales.