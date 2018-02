En Zacatecas, seis de cada 10 empleos son en el sector informal

La informalidad en Zacatecas continúa por arriba de la media nacional. En los tres últimos meses de 2017 se registró una tasa de informalidad de 62.4 por ciento, mientras que el promedio del país fue de 57 por ciento.

Es decir, en el estado 6 de cada 10 empleos son en el sector informal.

Esta cifra se calcula tomando en cuenta “además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas”.

Por otra parte, en el último año en Zacatecas creció la desocupación. Pese a las cifras de empleo dadas por el Gobierno estatal, en las que se refiere el cumplimiento de las metas con la generación de más de 8 mil empleos durante 2017, en el estado son cada vez más las personas que no tienen trabajo aunque lo estén buscando.

Esta situación de desempleo en la entidad se advierte en la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este martes.

En los últimos tres meses de 2016 la desocupación en la entidad era de 2 por ciento, mientras que en el mismo periodo del año pasado se elevó a 2.6 por ciento. Esto contrasta con la disminución, aunque ligera, de la tasa de personas sin trabajo que se registró a nivel nacional, habiendo pasado de 3.5 a 3.3 por ciento.

Otro de los indicadores en los que Zacatecas empeoró en el último año es el de la subocupación. Éste se refiere al “porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite”, es decir, a las personas que requieren de más de un empleo para subsistir.

En este caso, en el cuarto trimestre de 2017 se reportó que están en estas circunstancias el 11.8 por ciento de zacatecanos que trabajan, cuando el año anterior la cifra fue de 10.4 por ciento.

La tasa que no presentó variación alguna, quedándose en 13.6 por ciento, fue la de las Condiciones Críticas de Ocupación que incluye “a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos”.

