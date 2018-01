“Sigo siendo el presidente estatal del PRD”: Arturo Ortiz Méndez

Arturo Ortiz Méndez aludió en conferencia de prensa ofrecida ayer, a la notificación ACU-CECEN/126/ENERO/2018, emitida el 19 de enero a las 20 horas, para señalar que sigue siendo el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática.

Dijo que “con oficio político” arreglará los conflictos internos que el pasado 20 de enero, día en que la Presidencia de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD convocó a elecciones internas estatales, derivaron incluso en actos de violencia, según informaron mujeres perredistas, quienes se reservaron los nombres de los presuntos agredida y agresor.

El documento citado responde a la remisión que hizo el pasado 19 de enero a las 17:33 horas a la Oficialía de Partes, la Presidencia de la Mesa Directiva del 9 Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Zacatecas para la celebración el 20 de enero, de las convocatorias al séptimo y octavo plenos extraordinarios del mencionado consejo, a fin de discutir y analizar la convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Zacatecas, y la elección misma, respectivamente.

Luego de una serie de consideraciones basadas en el Reglamento general de elecciones y consultas del instituto político, señala que hasta en tanto el Comité Ejecutivo Nacional emita la resolución correspondiente, el Comité Estatal del PRD “no tiene atribuciones para llevar a cabo la organización y elección en comento, resultando ilegal las actuaciones que al efecto realicen”.

Ortiz Méndez expuso que recibió el acuerdo a las 8:30 de la mañana del 20 de enero, y sintetizó su contenido “en que no hay condiciones de tipo legal y de espacio temporal para que se pueda realizar un proceso electoral –interno- en el estado de Zacatecas”.

Señaló a Carlos Pinto Núñez, presidente de la Mesa Directiva del 9 Consejo Estatal del PRD en Zacatecas, como quien convocó a elecciones internas y lo conminó a llamar a la reconciliación, refiriéndose a él en varias ocasiones en su carácter de notario público, y señalando que debe “atender a la legalidad estatutaria”.

En reiteradas ocasiones dijo que no se puede culpar a un agente externo de lo ocurrido el pasado 20 de enero, aunque en algún momento señaló que tanto al PRI como a Morena “les preocupa que se consolide coalición –PRD-PAN-MC-”.

Invitó a los consejeros estatales a que “se reaperturen las mesas de diálogo para que podamos enfrentar con el mejor de los éxitos el reto que tenemos de diseñar o implementar las estrategias político electorales que necesita el partido para competir junto con nuestros coaligados”, y dijo que convocará a los que piensan igual que él y a los que no.

Respecto de la posibilidad de expulsiones del PRD estatal derivadas de estos hechos comentó, “en nuestro estatuto y en la parte reglamentaria de la ética con la que deben comportarse todos los militantes (…) está la posibilidad, pero hay una instancia jurisdiccional que es la encargada de eso y yo no quisiera invadir territorios”.

