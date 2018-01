López de Lara se registra como precandidato a presidente municipal de Zacatecas

El panista Arturo López de Lara se registró en el Comité Ejecutivo Estatal de su partido como precandidato a presidente municipal de Zacatecas por la coalición Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Acompañado de Felipe Álvarez Calderón, actual líder estatal de Movimiento Ciudadano en Zacatecas; del legislador federal, Jorge Álvarez Máynez y el regidor capitalino, Heladio Verver, De Lara puntualizó que se ha perdido la tranquilidad de la capital.

Dijo que no existe la seguridad de salir a las calles como hace 30 años, pues los ciudadanos no sienten tranquilidad al salir a las calles, y ese será uno de los temas principales que abordará si obtiene el voto de los ciudadanos.

El panista, quien recorrió las calles de la colonia Lázaro Cárdenas para tener un acercamiento con los vecinos, señaló que los anteriores gobiernos de la capital no han podido solucionar el tema del desempleo, lo que origina inseguridad en la población. “Yo siempre preguntó, ¿qué ha pasado en nuestra capital, en que momento la perdimos?”, enfatizó.

En su mensaje, Jorge Álvarez Máynez recordó que el ex gobernador Miguel Alonso Reyes “dejó al estado tirado y viviendo la peor crisis de inseguridad en la historia. Por eso decidí acompañar a un amigo con el que me siento identificado, y que cada uno de los integrantes de su familia se ha ganado el pan con el sudor de su frente”.

Destacó que ninguna fuerza política en la capital podrá representar una fórmula como la de Arturo López de Lara, Pedro Martínez y Heladio Verver, a quien considero uno de los mejores diputados federales que ha tenido la entidad.

Recordó que Arturo López de Lara ha luchado desde la Cámara de Diputados local contra la corrupción en la Comisión de Vigilancia.

“Si ganamos la capital hoy, podemos darle un nuevo rumbo al estado en un futuro. Esta coalición sacará en cinco meses al PRI de donde no debió haber regresado”, finalizó Álvarez Máynez.

