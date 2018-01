La mayoría de los consejeros estatales del PRD destituyó a Arturo Ortiz: Edith Ortega

La mayoría de los consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática destituyó a Arturo Ortiz Méndez de la Presidencia del instituto político el pasado 20 de enero, dijo Edith Ortega González, integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN).

Señaló como motivaciones de las convocatorias emitidas el pasado 17 de enero para la celebración del séptimo y octavo plenos extraordinarios del mencionado consejo, referidas a la discusión y análisis de la convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Zacatecas, y la elección misma, que “Ortiz Méndez nunca ha convocado a un consejo para aprobar el presupuesto del partido”, por lo cual los militantes, y aun los presidentes de comisiones como fue su caso, en la Comisión de Derechos Humanos, cuántos han sido los recursos “que ha manejado en los últimos tres años”.

“De los 58 comités municipales del PRD sólo ocho funcionan y sin recursos porque él dice que las prerrogativas sirven para pagar las multas que aplica el IEEZ”, pero no transparenta al información, expuso como otra motivación importante para estas acciones.

Afirmó asimismo que en la elección para gobernador de hace dos años, “nos dejó muchos municipios sin representación porque no quiso firmar los registros” al privilegiar la alianza con el PAN de aquel momento, pues llenó con cuadros de este partido “muchos espacios que nos correspondían a nosotros”.

Ya en el proceso electoral actual que se encuentra en la etapa de precampañas, agregó, “nombramos una comisión de candidaturas en el Consejo para que estuviera trabajando con los aliados (PAN y MC) supuestamente, y Arturo nunca nos convocó”.

Edith Ortega expuso que estas situaciones generaron descontento entre el perredismo estatal al adelantar que se registraría la misma situación de la pasada elección, de tal manera que se hizo necesaria la convocatoria a elecciones internas, donde consejeros integrantes de las corrientes IDN, Foro Nuevo Sol, Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), destituyeron el pasado 20 de enero a Arturo Ortiz Méndez de la presidencia del partido.

Al respecto de las convocatorias emitidas por el Presidente de la Mesa del 9 Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Zacatecas, que encabeza Carlos Pinto Núñez, sostuvo que son institucionales, pues está facultado estatutariamente, “tan lo fueron que acudieron los consejeros, si hubiera sido otra instancia entonces no hubiéramos venido”.

Comentó sobre la violencia que se verificó en el contexto de celebración de los citados plenos extraordinarios, que quienes intentaron impedir su realización primero cerrando la sede del partido e irrumpieron en las reuniones agresivamente fueron el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Camerino Eleazar Márquez Madrid, el ex diputado federal Fernando Galván integrante de la corriente Galileos, el también ex diputado Pablo Arreola, y la ex diputada local, Guadalupe Hernández.

Esta última lanzó gritos a la diputada local en funciones, María Elena Ortega Cortés, señalando que “se querían apoderar del partido las viejas machorras, la Banda Machos. Llegó en una actitud totalmente incoherente y grosera”.

La perredista calificó de “zafarrancho” lo ocurrido primero en la sede del PRD y luego en dos hoteles a donde se acudió para concretar las sesiones de los plenos, al señalar que Eleazar Márquez Madrid irrumpió para destruir documentos e involucrarse a golpes con los otros militantes que allí se encontraban.

En los forcejeos participaron ambas partes quienes querían llevar a cabo la celebración de los plenos, “porque ya la gente no se deja”, y quienes querían impedirla.

Edith Ortega González criticó la actitud de Márquez Madrid y Arturo Ortiz Méndez, por sus representaciones, de no ser imparciales al interior del PRD y dijo que en ningún momento les fue notificado lo señalado en el acuerdo ACU-CECEN/126/ENERO/2018 que según el segundo, recibió el mismo 20 de enero a las 8:30 de la mañana y en que se especifica la nulidad para efectos legales de la citada elección, presuntamente, hasta en tanto el Comité Ejecutivo Nacional no emita una resolución sobre las citadas convocatorias.

