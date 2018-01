Chocan miembros de comisión seleccionadora del Sistema Estatal Anticorrupción

Este viernes el Congreso del estado fue el escenario de un choque de palabras entre los integrantes de la Comisión Seleccionadora, que es el órgano encargado de nombrar a las cinco personas que representarán directamente a la sociedad en el Sistema Estatal Anticorrupción al formar parte del Comité de Participación Ciudadana.

El motivo del desencuentro fue la denuncia hecha por dos de los cinco comisionados, en la que se advertía que una de las aspirantes que finalmente fue elegida para que esté en el Comité durante 4 años no cumplía con el requisito legal de la edad para poder ser elegible.

En conferencia de prensa, Germán Morales y Sergio Guajardo hicieron pública esta irregularidad después de que, según expusieron, solicitaron a todos los integrantes de la comisión que se repitiera el procedimiento en el caso de la designación de Liliana Candelario Cardoso, pero “nuestros compañeros fueron omisos al llamado”.

Sostuvieron que para el análisis de los expedientes de cada aspirante, de acuerdo con lo establecido en la metodología, se repartieron los documentos y a ninguno de ellos le tocó analizar el de Candelario Cardoso, sino que esto fue responsabilidad de los comisionados Jaime Cortés Acuña y Rodrigo de Jesús Rodríguez Olvera.

Los dos integrantes de la comisión que dieron la rueda de prensa informaron que nunca les dieron a conocer este incumplimiento a los requisitos legales, por lo que “nuestros compañeros nunca advirtieron esta falta de requisitos y permitieron que Candelario Cardoso continuara el proceso y fuera seleccionada”.

Por ello, agregaron que fue hasta la fase en la que tuvieron que consultar la hoja de vida de Liliana Candelario Cardoso para notificarle de la designación cuando advirtieron la falla.

Los miembros del Comité de Participación Ciudadana, explicaron, deben tener 35 años al momento de la toma de protesta y en el caso mencionado quien fuera aspirante a este puesto tiene 33 años de edad.

Indicaron que “en un acto de responsabilidad y compromiso con la transparencia estamos aquí para denunciar públicamente que hay una anomalía en la designación, de la cual nos deslindamos”.

En ese mismo tenor, insistieron en que “al considerar que no debe existir ninguna institución y mucho menos un comité anticorrupción que no cumpla estrictamente con la ley, Germán Morales y Sergio Guajardo nos deslindamos de la designación y proponemos que sea rectificada”.

Asimismo, se hicieron acusaciones en contra del comisionado Jaime Cortés Acuña por amenazas recibidas en un mensaje a través del teléfono celular.

Este hecho fue reconocido por el propio implicado, quien también acudió a la sede del Poder Legislativo en el momento en el que se ofrecía la conferencia de prensa.

Jaime Cortés Acuña aseguró que “sí nos hicimos de palabras por mensaje. Nos estuvo ofendiendo, así es sí se lo dije. Fue la calentura, la conversación subió mucho de tono. Nos dijo que éramos autoritarios, que pertenecíamos a partidos políticos, que nos mandaba el gobierno. Y le dije que sí crees que somos unos autoritarios, entonces así actuaremos”.

En cuanto a la designación de Liliana Candelario Cardoso, expuso que él tampoco revisó su expediente y que desconoce quién lo hizo. Además, consideró menor la irregularidad cuestionando: “¿el tener más o menos años te hace más eficiente?”.

Atribuyó la denuncia que ahora hacen sus otros dos compañeros en la Comisión Seleccionadora al hecho de que no fueron elegidos los que proponían Germán Morales y Sergio Guajardo.

Al referirse a la posible reposición del proceso de designación para subsanar esta situación, Cortés Acuña señaló que se tendría que esperar una impugnación por lo que “yo creo que el proceso sigue, la toma de protesta va a ser el próximo miércoles”.

La diputada local Lorena Oropeza, quien acompañó a los dos comisionados en la conferencia, apuntó que, de acuerdo con la ley, no habría inconveniente en que tomaran protesta todas las personas designadas, menos Liliana Candelario Cardoso, es decir, que el comité ciudadano comenzara integrándose con cuatro personas y posteriormente se abriera una convocatoria para cubrir la quinta vacante, que corresponde a la del periodo de cuatro años.

Señaló que existe la opción de esperar a que alguno de los afectados en el proceso impugne los hechos pero consideró que “no podemos esperar a que los participantes impugnen si el comité tiene las facultades que la ley les señala para reponer este procedimiento y ahí es donde no pueden traicionar la confianza que la legislatura depositó en ellos y la confianza que la sociedad tiene en una comisión de esta envergadura”.

