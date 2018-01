Decidirá ayuntamiento de El Mineral si se otorga concesión de planta tratadora

Los integrantes del cabildo de Fresnillo decidirán si solicitan la anuencia del Congreso del estado para dar en concesión a la empresa Minera Saucito la operación de la planta tratadora de aguas residuales ubicada en la parte poniente del municipio por un lapso de 20 años con posibilidad de renovarse.

El punto está programado para debatirse hoy dentro de la sesión ordinaria de cabildo, luego de que los ediles que integran la comisión de Hacienda y Vigilancia aprobaran por mayoría y en caso de ratificarse, se daría la facultad al presidente municipal de Fresnillo José Haro de la Torre para que solicite a la 62 Legislatura el aval para concesionar el servicio apúblico.

La justificación que presentaron las autoridades del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf) a los regidores para lograr su aprobación fue el costo cercano a los 700 mil pesos mensuales que se requieren únicamente para su funcionamiento, además el mantenimiento que calificaron como costoso de la obra que fue creada a través del “compromiso presidencial” con recursos federales.

Laura Herrera Márquez, directora del Siapasf, justificó ante los regidores que previo a elegir a la extractora de metales, fueron consultadas otras empresas interesadas en el manejo de la tratadora de aguas residuales; agregó que la magnitud de inversión para el mantenimiento y la operación de la obra fueron las causas por las cuales varios de ellos desertaran en el proceso.

“Solamente empresas que cuenten con una gran capacidad económica la podrán sostener, para los productores, que era uno de los sectores más interesados, sería costoso poder sostener una planta con la tecnología y el volumen que se está tratando y máxime cuando hay temporadas de lluvias que no utilizan el agua tratada”, indicó la funcionaria.

Previo a dar en concesión la obra, se analizaron algunas posibilidades como llevar una línea de conducción del agua tratada al parque industrial donde se utilizaría el vital liquido procesado para aplicarse en las actividades, sin embargo, el costo de conexión es elevado a tal grado que ni el sistema ni los empresarios podrían sufragar.

Durante su comparecencia, la funcionaria municipal reconoció que la en las obras se aplicó una inversión multimillonaria por el orden de los 400 millones de pesos y con la puesta en marcha de estas obras el municipio accedió a una condonación de multas emitidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que ascendían a mil 700 millones de pesos porque Fresnillo no trataba sus aguas.

En particular, la planta tratadora de aguas residuales de la parte poniente del municipio, misma que se pretende entregar en concesión por un periodo inicial de 20 años, tiene una capacidad de 90 litros de agua por segundo, tuvo un costo de construcción de 71 millones 970 mil pesos.

Para que sea funcional las obras del compromiso presidencial, son necesarios recursos económicos para el pago de energía eléctrica, pago al personal, compra de insumos y otros productos más; la directora agregó que necesitan cerca de 1.5 millones de pesos para que funcione la planta poniente por dos meses.

Durante la exposición de motivos, los exponentes precisaron que el municipio podría operar la infraestructura creada mediante el llamado “compromiso presidencial”, pero eso implicaría la activación del cobro de la cuota de saneamiento y se traduce que los fresnillenses pagaran hasta 40 pesos más por el servicio cada mes aproximadamente.

“La cuota si no la estamos cobrando al usuario alguien la tiene que pagar y el ayuntamiento si no nos ayuda a que sigan operando las plantas, entonces vendrían las multas por los derechos de descarga, para evitar este escenario por ello proponemos la concesión”, subrayó la informante.

Herrera Márquez recordó que ya quedaron fuera del presupuesto para este 2018 los incentivos por el tratamiento de las aguas residuales que brindaba la Conagua, ahora serán canalizados al proyecto de Presa Milpillas y sin ese apoyo ni la venta de las aguas residuales, sería imposible tener recursos económicos extraordinarios y provocaría que la cuota se elevara considerablemente y pegaría al bolsillo de los usuarios.

Agregó que en este 2018 las cuotas por el servicio de agua potable no sufrieron ningún incremento además que en otros municipios y estados se cobran cuotas por concepto de saneamiento y el alcantarillado; esta omisión provoca que el organismo operador no tenga solvencia económica y siempre se tenga emplazados los pagos por concepto de energía eléctrica de los equipos que funcionan las 24 horas del día.

Al cuestionarle acerca de una posible sanción por no operar las obras que se crearon bajo el “compromiso presidencial”, la directora citó que La Ley de Aguas Nacionales de los Organismos Operadores permite otorgar en concesión la infraestructura, agregó que dentro del convenio que se establezca con la empresa minera, buscarán que se les otorgue un volumen considerable de agua para utilizarla en asuntos del municipio como el riego de los parques y jardines.

En caso de que los congresistas de Zacatecas den el aval para la celebración de la concesión de la obra, la directora del Siapasf agregó que se trabajará a futuro para que otras infraestructuras en beneficio del suministro del vital líquido como la planta tratadora de aguas residuales de la parte oriente e incluso la planta potabilizadora sean entregadas también a particulares y con ello tener una carga tributaria menos para el ciudadano.

Respecto al tema, el alcalde de Fresnillo, José Haro de la Torre, respaldó la determinación de concesionar la obra de tratamiento a la iniciativa privada ante la falta de recursos económicos, tanto del organismo descentralizado como del municipio; confió en que los regidores den el aval y de igual manera los integrantes del Congreso local para celebrar el convenio.

Según la versión del alcalde y de la directora del Siapasf, la empresa minera requiere del caudal del agua tratada para llevar a cabo los procesos de extracción de metales y de la consolidación del proyecto denominado Juanicipio, y por ende vigilarán que no se lucre con el producto tratado mediante infraestructura federal.