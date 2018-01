Factura del agua en 2018 incluirá el cobro de un nuevo concepto: el de saneamiento

En 2018 la factura de agua en la gran mayoría de los municipios de la entidad incluirá el cobro de un nuevo concepto: el de saneamiento del vital líquido.

El secretario de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Víctor Armas Zagoya, explicó que estos ingresos adicionales que obtendrán los organismos operadores de agua, que dependen de los ayuntamientos, servirán para ampliar la operación de las plantas de tratamiento, a fin de aprovechar el máximo de su capacidad.

En este sentido, expuso que actualmente la eficiencia de las plantas tratadoras en la entidad es del 85 por ciento pero no porque haya infraestructura en desuso sino porque las que está trabajando no lo hacen al 100 por ciento por falta de recursos.

Puso como ejemplo el caso de la planta tratadora oriente de Fresnillo que ahora trata 75 litros por segundo cuando su capacidad es de 100 litros.

Por ello, para lograr mejorar este porcentaje, el funcionario señaló que se hizo la recomendación a los municipios de que “pudiera establecer en la Ley de Ingresos el cobro de las cuotas de saneamiento”.

Esto es necesario de cara al próximo año ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado los recursos que se estaban otorgando en forma de incentivos a los ayuntamientos, tanto por parte de SAMA como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que éstos pudieran operar sus plantas de tratamiento.

El señalamiento, precisó, fue en el sentido de que este dinero ya no puede darse porque el saneamiento del agua es una responsabilidad exclusiva de la autoridad municipal. Por ello, recordó que este año ya no existieron estos apoyos y en 2016 se redujeron a la mitad.

Debido a que los ayuntamientos ya no contarán con este recurso, el secretario insistió en que es necesario que busquen la forma para obtener más ingresos que les permitan cumplir con esta obligación constitucional.

Armas Zagoya expuso que, aunque hay municipios que han señalado que no cobrarán esta cuota en los recibos del agua, “prácticamente todos ya la establecieron” y hay acuerdos de cabildo con base en los cuales deberán hacerse las adecuaciones correspondientes en los ingresos.

Comentó que por parte de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) ya se está cobrando y el monto por el saneamiento del agua es de 20 pesos. Por ello, sostuvo que se les ha sugerido a los ayuntamientos que tomen esta cifra como punto de partida para establecer cuotas inferiores.

Esto, puntualizó, debido a que Jiapaz trabaja con la planta tratadora más grande del estado, que es la de Osiris con una capacidad de 450 litros por segundo, por lo que la infraestructura municipal es de menor tamaño y requiere menos recursos para su operación.

En cuanto a los alcaldes que han decidido no cobrar esta cuota, apuntó que “somos respetuosos pero lo que hemos estado insistiendo es que ya no va a haber incentivos y entonces van a tener que hacer ajustes. ¿En dónde? En gasto de nómina”, por ejemplo.