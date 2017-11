Alarmante, la participación de menores en hechos delictivos registrados en El Mineral

Recientemente una banda de jóvenes infractores fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública; la mayoría de sus integrantes son menores de edad n fotos: Susana Zacarías

Las actividades que realizan con mayor frecuencia son robo, secuestro y extorsión: DSP

Cada fin de semana elementos policiacos atienden agresiones de hijos a padres de familia

Con el calificativo de alarmante fue señalada la participación de menores de edad en diversos hechos delictivos que se registran en El Mineral, principalmente robo, secuestro y extorsión son las actividades delincuenciales que acostumbran, sin embargo y bajo la actual reglamentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los menores no son castigados con base en los delitos efectuados.

Recientemente una banda de jóvenes infractores fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, mismos que se dedicaban al robo y secuestro, sin embargo, más del 80 por ciento de sus integrantes son menores de edad, los rangos de ésta oscilan entre los 14 a 16.

Fue el pasado fin de semana cuando a través de una llamada telefónica al sistema de emergencias se alertó a los elementos de la dirección de Seguridad Pública, pues se informaba de la presencia de un taxi con personas armadas, los hechos ocurrieron en la comunidad de Santiaguillo.

Los elementos acudieron a la localidad y al momento de ubicar la unidad motriz se procedió a la detención de los tripulantes; sorprendió a los uniformados que sólo uno de los seis presuntos infractores era mayor de edad con 19 años cumplidos, además de dos mujeres menores de 18 años.

En particular uno de ellos, quien fue sorprendido manejando el vehículo robado al momento de la detención, es la cuarta ocasión en la que es remitido a los separos de la Dirección de Seguridad Pública por conductas similares, pero en esta ocasión ya contaba con orden de aprehensión que se había girado por un juez.

En el caso de esta persona, los familiares tenían conocimiento de la actividad delictiva que protagonizaba y en lugar de poner solución al conflicto, las autoridades policiales informaron que su madre y otros familiares lo protegían para evadir la justicia.

“Es complicada la situación que llevamos con los menores, en la detención del taxi que fue robado, de los seis presuntos responsables, únicamente uno era mayor de edad con 19 años y los otros tres masculinos que participaron eran menores de edad y las dos jóvenes también eran menores de edad con 15 y 16 años de edad y es muy posible que una de ellas se encuentre en estado de gestación”, notificó Arturo Leija Iturralde, director de Seguridad Pública en Fresnillo.

Calificó como complicada la situación con los jóvenes en Fresnillo, por ello Leija Iturralde hizo el llamado a la sociedad de tener el cuidado con los hijos porque desafortunadamente la delincuencia que nace en Fresnillo aquí mismo se desarrolla.

Agresiones hacia los padres

El director de la corporación reveló que otro de los fenómenos de violencia que ha incrementado en El Mineral son los reportes de agresión directa de hijos a padres, esto a consecuencia de la ingesta de alcohol y consumo de drogas.

Aunque las estadísticas mencionan que el número de agresiones de hijos a padres es menor a comparación de las que se atienden de padres a hijos, es una conducta que se presenta particularmente cada fin de semana y principalmente en la zona urbana del municipio.

Todo ello se debe a la falta de información de las actividades en las que se involucran actualmente los jóvenes, sumado a la ausencia de valores al interior del seno familiar y la falta de cuidado hacia los niños, como resultado del descuido se observa el marcado índice.

Dos detenciones en casos de taxis robados, en dos eventos son nueve personas y de ellas tres eran mayores de 18 años, los seis restantes eran menores y la participación de tres femeninas también.

“Actualmente es importante la participación de los jóvenes con la delincuencia organizada dependiendo de que no tienen un cuidado por parte de sus padres, es decir no hay una autoridad al interior de la familia y a los jóvenes les están ofreciendo una alternativa muy sencilla de cómo solventar sus adicciones sumado a que no les interesa ir a la escuela, su futuro lo quieren formar de una manera muy sencilla”.

En la carrera policial ha incrementado la participación de menores dentro de las células del crimen organizado. Hay datos y reportes donde las mujeres participan y no sólo en segundos o terceros términos, existen situaciones en que son encargadas de grupos o células delictivas.

Destacó que la sociedad debe de tener muy en cuenta la participación de los jóvenes en las actividades criminales porque es responsabilidad de los padres de la sociedad o del núcleo familiar y no de las autoridades.