Marchan miles para exigir justicia por asesinato de Cinthia

■ El caso más reciente, el feminicidio de Cinthia Nayeli Vásquez, de 16 años de edad

■ Recordaron también a alumnos de Unidades Académicas de Veterinaria y Zootecnia, Economía, Derecho, Ciencias de la Tierra, víctimas de la delincuencia

■ “No queremos más sangre, no más muertes, los sueños de nuestros jóvenes les pertenecen sólo a ellos”: Rectoría

Más de 5 mil alumnos, docentes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) realizaron una marcha para exigir justicia por el asesinato reciente de estudiantes que cursaban estudios en las Unidades Académicas de Veterinaria y Zootecnia, Economía, Derecho, Ciencias de la Tierra y Preparatoria, especialmente por el caso más reciente de Cinthia Nayeli Vásquez, de 16 años de edad.

En respuesta, el gobernador Alejandro Tello Cristerna manifestó: “yo les puedo garantizar y empeñar mi palabra que habrá “justicia y cero impunidad” para los responsables del feminicidio.

La marcha inició en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería y transitó sobre el bulevar Adolfo López Mateos, luego por las calles Quebradilla, Torreón, Juárez e Hidalgo, hasta concluir en Plaza de Armas.

Ahí, el Rector Antonio Guzmán Fernández encabezó el mitin y manifestó que “a todos nos une el espíritu universitario que palpita en las aulas de los campus, nos une el llanto por los hijos que nunca más estarán con nosotros, la rabia, la indignación y la impotencia por los crímenes arteros de los que han sido objeto miembros de nuestra comunidad”.

“La Universidad está de luto por Veterinaria, por Prepa 4, por Economía, Derecho, Ciencias de la Tierra y Prepa 1, luto que en lugar de inmovilizar es el motor que impulsa la unidad entre los universitarios para exigir al unísono justicia para Cinthia Nayeli, exigir que se devuelva la paz a Zacatecas y se recupere la seguridad pública como garante de una sana convivencia”, dijo.

El Rector exigió que se detengan los atentados contra la comunidad universitaria: “no queremos más sangre, no más muertes, y que los sueños de nuestros jóvenes les pertenezcan sólo a ellos”.

“También queremos decir que no nos quedaremos con los brazos cruzados y haremos uso de toda nuestra capacidad para generar iniciativas en materia de seguridad en los campus. Los malos están triunfando por la indiferencia de los buenos, pero los buenos somos más y sabemos organizarnos”, expresó Guzmán Fernández.

Por último, sentenció que “este es el momento de hacer realidad las promesas de paz, salir del oscuro y desolado valle de la inseguridad y la violencia, y avanzar hacia el camino soñado de la justicia”.

Al concluir su intervención, se le notificó que el gobernador recibiría a una comisión de universitarios, por lo que integrantes de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario ingresaron a Palacio de Gobierno.

Luego de escuchar a varios de los participantes en la reunión, Tello Cristerna comentó que siguen varias líneas de investigación para encontrar al responsable del feminicidio y garantizó que no habrá impunidad.

“Les puedo garantizar y empeñar mi palabra que Cinthia Nayeli y Zacatecas tendrá justicia. La UAZ y Zacatecas están de luto, vamos a hacer justicia por este abominable tema y el o los responsables serán puestos a disposición, hay líneas de investigación muy claras, la Procuraduría trabaja y daremos resultados”, puntualizó.

El titular del Ejecutivo cuestionó las acciones que deberán realizarse después de lograr justicia para Cinthia y consideró que es necesario elaborar un programa de prevención en conjunto con la Universidad y que recientemente ya se ha trabajado con el Peida.

Comentó que recientemente la UAZ ha sido afectada directamente por la violencia y la inseguridad, por lo que propuso al rector el establecimiento de una mesa de trabajo en la que se definan estrategias.

“Hay una sensación de miedo y tenemos que terminar con ella. Tenemos que recobrar y devolver a la gente la tranquilidad. Zacatecas tocó fondo, se puede ver el malestar de miles, pero hay otros muchos miles que no están aquí y todos los días exigen en las redes sociales, en las calles o en los medios de comunicación que esto cambie”, indicó.

Tello Cristerna reiteró que habrá justicia y no impunidad en el caso de Cinthia Nayeli, e hizo un llamado “a que no haya indiferencia, a que entendamos el momento que estamos viviendo y que dejemos de lado los odios, las diferencias, porque esto no es un tema político o de colores, sino de Zacatecas”.

Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE), informó que ese organismo está avocado a localizar al o los responsables del feminicidio.

“Trabajamos en los laboratorios y campo recabando toda la información, permítanos que esa instancia presente los resultados a la ciudadanía, a la Universidad, los amigos y organizaciones de la sociedad civil sobre el avance de este caso en concreto, necesitamos reunir los datos de prueba para proceder en consecuencia en contra del o los responsables”, indicó.

Respecto del programa de prevención que emprenderá el gobierno del estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito, con el Peida de la UAZ, explicó que se buscará que un sin número de jóvenes se sumen al esfuerzo de prevención del delito.

“La apuesta es tener a la mayoría de los estudiantes de la UAZ involucrados, pues es la manera como la ciudadanía le puede ganar el terreno a la delincuencia, siempre con el respaldo de las autoridades”, agregó Murillo Ruiseco.

En la reunión estuvo presente Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores (Stuaz), quien manifestó que el responsable de la situación de violencia e inseguridad no es de un solo partido político o de una sola administración gubernamental, sino varios.

Sin embargo, aseguró que desde la Universidad se puede hacer mucho por mejorar las condiciones de seguridad de los jóvenes y “lo que no alcancemos, pedirle apoyo al gobierno del estado”.

Propuso que los autobuses con que cuenta la Universidad sean utilizados no para viajar a la playa, sino para trasladar a los estudiantes a sus escuelas. De parte del Stuaz y los trabajadores, dijo que hay disposición para cambiar el horario laboral de forma que los alumnos no deban acudir a clases aún a oscuras.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, expuso este gremio se comprometerá a implementar las medidas que sean necesarias para proteger a los estudiantes de la institución.