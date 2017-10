Plantas tratadoras de aguas residuales en el municipio se encuentran sin operar

Las obras que se realizaron en Fresnillo a través de la inversión federal se encuentran fuera de operación por falta de recursos económicos n fotos: susana zacarías

El alcalde denunció la falta de apoyo de las autoridades, específicamente de la SAMA

Luego de que el secretario del Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya, declarara que El Mineral podría ser acreedor a sanciones millonarias porque sus plantas tratadoras de aguas residuales se encuentran fuera de operación, José Haro de la Torre reprochó la falta de apoyo de las autoridades estatales e invitó a aportar soluciones al problema.

El edil invitó al funcionario estatal a trabajar en vez de hablar acerca del tema del agua potable en Fresnillo porque consideró que es escaso el apoyo que la demarcación recibe de SAMA para resolver la problemática que implica desde el desabasto del vital líquido hasta la falta de saneamiento de las aguas residuales.

Haro de la Torre reconoció que las obras que se realizaron en Fresnillo a través de la inversión federal se encuentran fuera de operación por falta de recursos económicos y dio a conocer su opinión luego de que Víctor Armas recomendara al municipio la aplicación de la cuota de saneamiento para obtener recursos económicos y poner en marcha las obras.

“Creo que ya se le olvidó que él también votó en contra de la implementación de la cuota de saneamiento para garantizar la estabilidad política del municipio hace algunos meses, además de que Víctor sólo vino a ofender a fresnillenses y yo como alcalde tuve que entrar a resolver la situación que él provocó y hoy vienen a insistir al municipio que va a caer en multas cuando han dejado de hacer su trabajo y han dejado las manos vacías al organismo operador de agua”, puntualizó el edil fresnillense.

Dijo que invita al titular de SAMA a trabajar por el proyecto de Fresnillo ya que no sólo con el envío de una pipa de agua y algunas cubetas de diferentes materiales se pueden resolver muchas de las problemáticas; habló que también queda pendiente el tema del nuevo relleno sanitario, así como el tema de la sectorización del agua potable y tantos problemas que le competen a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

En cuanto al tema de ceder la operatividad de las plantas al estado, en particular a SAMA, el alcalde declaró que le genera desconfianza que terceras personas pudieran tener el control de la operatividad tanto de las tratadoras como de la potabilizadora, dijo que esperará a que el gobernador le exponga el planteamiento.

El alcalde reconoció que el municipio se encuentra en riesgo de ser multados por la falta de operación de las plantas tratadoras por ello invitó a Armas Zagoya a trabajar y plantear estrategias para resolver la deficiencia en el tema hídrico, “hay amigos que hablan mucho y trabajan poco”, señaló.

Finalizó con mencionar que ya son varios los municipios que están inconformes con las declaraciones del titular de SAMA y que como coordinador de alcaldes en Zacatecas levantará la voz ante el gobernador del estado, Alejandro Tello, porque recalcó que necesitan ayuda.

Las “polémicas” declaraciones

Víctor Armas Zagoya, secretario del Agua y Medio Ambiente, recientemente declaró que el municipio de Fresnillo podría ser acreedor a multas millonarias por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante la inoperatividad de las plantas tratadoras de aguas residuales y agregó que El Mineral estaría imposibilitado de acceder a diversos fondos de índole federal.

En lo particular, la planta tratadora de aguas residuales de la zona oriente fue construida con una inversión cercana a los 200 millones de pesos y actualmente se encuentra fuera de operaciones ante la falta de recursos financieros para su puesta en marcha; son necesarios 600 mil pesos para pagar compromisos del servicio de energía eléctrica.

Indicó que de no funcionar las plantas tratadoras de aguas residuales en Fresnillo, no podrá acceder a los recursos de los programas federalizados, precisó que el lineamiento así lo establece y es por norma y señalado dentro de las reglas de operación que los municipios que no efectúen el saneamiento de sus aguas no acceden a recursos en materia de obra hídrica.

Recalcó que si en lo inmediato las plantas tratadoras de aguas residuales no operan, difícilmente en el ejercicio 2018 el municipio de Fresnillo será beneficiario de algún programa e incluso dijo que podría ser acreedor a sanciones de carácter administrativo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la contaminación de superficies, cultivos y otros espacios por la descarga de aguas residuales.

“Deben echarse a andar los compromisos presidenciales que se tienen en Fresnillo, el presidente Peña Nieto ha hecho una inversión de 800 millones de pesos donde se encuentran las plantas tratadoras de aguas residuales y no funcionan, y si no funcionan no es culpa del presidente Peña Nieto sino culpa del organismo operador”, anunció el titular de SAMA.

El funcionario estatal también hizo alusión a la inoperatividad de la planta potabilizadora Proaño que fue uno de las primeras infraestructuras creadas para subsanar el problema de agua potable, el cual tampoco funciona por “la irresponsabilidad del organismo (Siapasf)”.

Ante la problemática que enfrenta el municipio por la falta de operación de las plantas tratadoras y la potabilizadora, Víctor Armas recomendó a las autoridades municipales ceder la operación de las obras al estado donde se requieren 800 mil pesos cada mes.

“Si el municipio no tiene la capacidad económica, que nos dejen a nosotros la operación, nosotros la contratamos a través de terceros para poder cerrar el año y con ello evitar que el municipio sea acreedor a una sanción”, enfatizó.

Además anunció que será la próxima semana cuando se tenga la visita de personal del Gobierno Federal con el objetivo de constatar que las obras funcionen y desafortunadamente en Fresnillo están sin operar.

Para que la infraestructura pueda operar, el funcionario insistió en retomar la implementación de la cuota de saneamiento porque dijo que no se podrá efectuar éste si no se paga la cuota a tiempo y si no se efectúa el tratamiento del agua no llegarán recursos de la Federación y el estado.

Actualmente la planta tratadora de aguas residuales ubicada en la zona poniente funciona pero con graves dificultades y la planta oriente sí se encuentra totalmente fuera de operación al igual que la planta potabilizadora por la falta de solvencia económica.