Docentes de Filosofía toman Rectoría; acusan destituciones mediante procedimientos ilegales

Inconformes exigen la ratificación de los responsables de programa de Licenciatura y de Maestría ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Remoción se realizó porque no cumplieron con sus funciones: directora

Docentes de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tomaron el edificio de Rectoría para exigir la ratificación de los responsables del programa de Licenciatura y de Maestría, pues consideran que la directora los destituyó mediante procedimientos ilegales.

Marcelo Sada Villarreal, docente de ese centro, manifestó que el motivo de la manifestación es “una última forma de presionar para que se resuelvan problemas de la Unidad Académica personalizados en Lilia Delgado Calderón, quien ha fungido como directora un año, pero ha violentado los procesos institucionales y agrediendo a los profesores”.

Comentó que el lunes se pretendió realizar un diálogo, pero la directora se negó a tocar el tema del nombramiento de los responsables del programa y sólo argumentó “que podía quitar y poner a quien quisiera sin dar cuentas a nadie”.

Lilia Delgado Calderón, directora de esa Unidad Académica, afirmó que la remoción se realizó porque no cumplieron con sus funciones, tales como los procesos de inscripción, evaluación de docentes y asistencia.

“Yo pedí la remoción de José García, responsable de la Licenciatura, ante el Consejo de Unidad, donde se propuso una terna como se establece legalmente. Todo se realizó por la vía legal y cuando le notifiqué al maestro se enojó y dijo que no dejaría el cargo. Llamaron a una reunión para tener un diálogo, pero se negaron a dialogar, me insultaron y exigieron mi destitución si no los ratifico”.

Explicó que ceder a esa demanda implicaría violar la decisión tomada por el Consejo de Unidad que es la máxima autoridad en la Unidad Académica, cuya sesión para removerlos se llevó a cabo con legalidad, luego de convocar a todos los consejeros.

Según Sada Villarreal, “esta es la cabeza del iceberg de la falta de legalidad interna en la universidad. No hay instancias donde quejarse ni instancias que atiendan los problemas de institucionalidad, porque además las cargas de trabajo se han hecho de manera arbitraria, simuladas por infinidad de directores”.

Respecto a la destitución de los responsables de programa, Sada Villarreal manifestó que la dirección acusó falsamente a los afectados “de haber hecho cosas que no hizo”, además de que no siguió los procedimientos adecuados para ello.

También denunció que el Consejo de Unidad está cooptado y además “se han estado manipulando las sesiones, son cerradas, las actas se manipulan, a varios de los consejeros no se les cita para que no voten. Todo eso existe y así aprobaron un programa de doctorado que nadie conoce y también lo aprobaron en el Consejo de Área que ni siquiera existe” porque apenas está por realizarse el proceso electoral.

En respuesta, Delgado Calderón expuso que la sesión del Consejo donde se decidió remover a los ex funcionarios se efectuó con legalidad. De los siete integrantes, entre docentes y alumnos, solamente faltaron dos, por lo que hubo el quórum legal para validar la propuesta.

Por último, comentó que tiene documentadas todas las faltas en que incurrieron los docentes que ocupaban el cargo de responsable de programa, entre ellas que no se responsabilizaron de la evaluación que hacen los alumnos a los docentes, la cual debía realizarse en determinada fecha o de lo contrario les resta puntos para acceder a estímulos.

“Ese proceso yo se lo indiqué al maestro García con lujo de detalle, le dí indicaciones y fechas, y cuando le dije que no había realizado la evaluación, respondió que le dijo a los alumnos y ellos no lo han hecho. Como encargado de licenciatura no sólo les tiene que decir, sino que tiene que ver que se complete el proceso”.