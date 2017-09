Proponen que partidos no tengan prerrogativas en años no electorales

El diputado por Morena, Luis Medina Lizalde, durante la sesión ordinaria del pasado 19 de septiembre n foto: andrés sánchez

Se denomina Ley de Suspensión de Prerrogativa en Años No Electorales

Debería ser enviada por la 62 Legislatura al Congreso de la Unión para ser discutida y votada: Luis Medina Lizalde, diputado local

Se retoma la conocida Ley Kumamoto, pero afirma que con la iniciativa propuesta en Zacatecas “vamos más allá”

Con el objetivo de que los partidos políticos no tengan prerrogativas en años no electorales, el diputado local, Luis Medina Lizalde, presentó el pasado 14 de septiembre una iniciativa con proyecto de decreto para que la 62 Legislatura de Zacatecas proponga al Congreso de la Unión una nueva ley denominada Ley de Suspensión de Prerrogativa en Años No Electorales.

En la exposición de motivos, el legislador hizo referencia al monto que se destinará en 2018 a los institutos políticos en todo el país y que rebasa los 6 mil 700 millones de pesos.

Inclusive, agregó que a esta cantidad habría que sumarle un monto cercano a 12 millones que recibirán los partidos a nivel local.

Ante estas cifras, aseguró Medina Lizalde, se presenta esta iniciativa que debería ser enviada al Poder Legislativo federal para ser discutida y votada.

Explicó que “la presente iniciativa plantea eliminar el financiamiento público ordinario para los partidos políticos en los años en que no se celebren elecciones, a fin de que los mismos solamente realicen sus actividades cotidianas con las cuotas de sus miembros o los diversos tipos de financiamiento privado permitido por la ley, con todos los controles correspondientes”.

Como sustento de esta propuesta, entre otros datos, el diputado recordó la participación en elecciones pasadas.

Por ejemplo, mencionó que según los datos del propio Instituto Nacional Electoral en las votaciones para diputados del año 2012 asistió a las urnas el 62.44 por ciento del padrón, mientras que en las elecciones de 2015 se tuvo una disminución en el número de personas que votó.

Esas reducciones constantes en el número de votantes, señaló que permiten concluir que “la transformación institucional no es suficiente, los cambios en el marco legal e institucional deben de ir acompañados de acciones sistemáticas que aseguren el abatimiento de la corrupción”.

En su intervención ante el pleno, el legislador defendió que los partidos políticos deben recibir recursos públicos para las campañas electorales.

Esta postura, dijo, se basa en “la necesidad de neutralizar la posibilidad de que los candidatos generen lazos de dependencia con intereses privados a cambio de futuros y legítimos favores, precaución que cobra plena vigencia en un momento de la vida del país en el cual el crimen organizado muestra un interés creciente en involucrarse en la política electoral”.

Por ello, expuso que este planteamiento retoma la conocida como Ley Kumamoto o Sin voto no hay dinero que ha tenido un gran respaldo social, pero consideró que con la iniciativa propuesta en Zacatecas “vamos más allá”.

Y es que sostuvo que se requiere acotar el financiamiento público a los años electorales porque “un partido que no tiene la capacidad de sostenerse con las aportaciones de sus miembros para mantener un esquema operativo funcional, es un partido que no ha conquistado su derecho a existir”.

La elevada cantidad de recursos que reciben los partidos políticos ha sido motivo de crítica en numerosas ocasiones.

Sin embargo, se ha agudizado en el momento actual debido a la exigencia ciudadana que ha surgido a raíz de los terremotos recientes y que busca que se donen parte de los 6 mil 700 millones de pesos a los damnificados por los sismos.

La presión social ha hecho que ya los líderes de los partidos se comprometan a donar una parte de sus presupuestos, que van desde el 20 hasta 100 por ciento.

Si se cumplen los dichos de estos actores políticos, el Partido del Trabajo (PT) estaría aportando 23.68 millones de pesos, Nueva Alianza (Panal) daría 42.3 millones, el Verde Ecologista (PVEM) donaría 85 millones de pesos y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entregaría a los afectados por los sismos 103.73 millones de pesos.

La cifra de Acción Nacional (PAN) sería la de 206.98 millones, por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se tendrían 248.10 millones, el Revolucionario Institucional (PRI) aportaría 258 millones, Encuentro Social (PES) donaría 398.37 millones y Movimiento Ciudadano (MC) entregaría 537.02 millones de pesos.

Entre todos, si cumplen sus compromisos, se obtendría la cantidad de mil 903.18 millones de pesos que recibirían los miles de damnificados por los terremotos del 7 y del 19 de septiembre.